St Michel esitti Face Time Bourbonille kutsun - omistaja Somma ei tyrmännyt

Terhi Piispa-Helisten

Face Time Bourbon sai kutsun Mikkeliin. Kuvassa rattailla oriin ensimmäistä Prix d'Amerique -voittoa tuulettava Björn Goop vaihtui hieman skandaalinkäryisesti ennen viime starttia Eric Raffíniin.

St Michel -ajo 2021 on saalistamassa kaikkein suurinta kalaa. Face Time Bourbonin italialaisen pääomistajan Scuderia Bivans Srl:n taustalla oleva Antonio Somma on saanut oriille kutsun 18. päivä heinäkuuta ajettavaan 80000 euron ykköspalkinnon St Micheliin. Uudesta rataennätyksestä on luvassa vielä 10000 ekstraa. Viime vuonnahan Next Direction raapaisi uudeksi ennätykseksi 08,9.

St Michel on raviurheilun Euroopan keskusjärjestön UET:n kalenterissa "vain" luokituksella group 2, mutta kesäisellä Suomella näyttäisi olevan imua. Kouvolan Kymi GP kuukautta aikaisemmin on statuksella group 1 eli se on UET Trotting Masters -sarjan yksi pykälä 100000 euron ykköspalkinnollaan.

"Kiitos kutsusta", oli Somman vastaus.

"Keskustelen asiasta valmentajan (Sebastien Guaraton) kanssa ja vastaan pian."

Mikkelin tarjoukseen liittyi mahdollinen lentokuljetus Keski-Euroopasta oriille.

"Emme lähde automaattisesti järjestämään lentokuljetusta", Mikkelin toimitusjohtaja Kari Tiainen huomauttaa.

"Luultavasti ainutlaatuinen tilaisuus Face Time Bourbonin saamiseksi mukaan tekee sen, että tälle maailmantähdelle sellainen kuitenkin olisi tarjolla."

Face Time Bourbonin saksalainen Ranskassa asuva kasvattaja-osaomistaja Rainer Engelke arvioi, että Mikkelin sauma saada ori paikalle on ns. 50/60.

"Somma päättää asiasta viime kädessä suurimpana omistajana", Engelke toteaa.

"Hän saattaa haluta oriin kilpailevan Italiassa tänä vuonna mieluummin. Kuitenkin ajankohtana Mikkeli heinäkuun puolivälin tienoilla on mahdollinen. Face Time Bourbon on selvinnyt astutuskaudesta hienossa kunnossa ja lisäksi saanut tammat todella hyvin kantaviksi. Se juoksee viime vuoden tapaan 27. kesäkuuta kesän ensimmäisenä starttinaan Prix Rene Ballieren 76500 euron ykkösestä Vincennesissä. Ori voitti saman kisan siitostauolta viime vuonna. Siitä on sopiva väli Mikkeliin, mutta en osaa luvata mitään Somman ja valmentajankaan aatoksista."

"Koko taustaryhmällä on sikäli yhteinen maali, että tähtäimessä on erityisesti kolmas Prix d'Amerique tammikuun lopussa. Se ei olisi vielä ainutlaatuista, mutta viimeksi Ourasi vuonna 1988 ylsi tuohon. Sen takia se tulee saamaan tauon syksylläkin ja valmistautuminen sekä kilpailutus tulee tähtäämään vain Ameriqueen. Valmentaja Guarato on osannut tehdä ohjelman taitavasti kohti Ameriqueta jo aikaisemminkin, ja hänellä on hyvä mahdollisuus onnistua siinä nytkin."