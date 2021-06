Tunnettu ravivalmentaja vankilaan neljäksi ja puoleksi vuodeksi – törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Carolina Husu

Tamperelaisvalmentajan uhrina oli kolme eri lasta. Kuvituskuva.

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi tiistaina iltapäivällä ratkaisun törkeästä lapsiin kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tamperelainen valmentaja on tuomittu yhteensä neljän vuoden ja kuuden kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

Lisäksi hänet määrättiin maksamaan uhreille korvauksia ja näiden oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 37 000 euron edestä.

Tapaus käsiteltiin suljetuin ovin. MT:n saamien istuntokirjojen mukaan tuomittu on syyllistynyt kolmen teini-ikäisen seksuaaliseen ahdisteluun. Tapahtumista on kulunut useampi vuosi, mutta niistä vakavin on jatkunut useamman vuoden.

Törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön asteikko on rangaistuksena vuodesta kymmeneen vuoteen vankeutta.

Tapahtuman pöytäkirjat salataan 60 vuodeksi uhrien suojelemiseksi.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Tuomitulla on harrastajalisenssi, jonka turvin hän on kuitenkin ammattimaisesti sekä valmentanut että ohjastanut hevosia raveissa pitkään.

Suomen Hippoksen hallitus on koolla loppuviikolla ja asia otetaan esiin, toteaa puheenjohtaja Kari Eriksson.

"Tällaisten (salattuina käsiteltyjen) asioiden vaikeus on, että emme tiedä niiden sisältöä esimerkiksi sitä, miten paljon rikoksesta kohdistuu hevostoimintaan."

Se taas rajaa järjestön toimivaltaa puuttua asiaan.

Eriksson painottaa silti, että kaikki raviurheilussa toimivat antavat esimerkkiä lapsille ja nuorille. Siksi käytöksen tulisi olla esimerkillistä muutoinkin kuin kilpailuissa.

Suomen Hippos voi ankarimmillaan perua ravivalmentajan tai -ohjastajan lisenssiin, joko määräajaksi tai kokonaan.

"Lisenssisäännöissä on ainakin yksi kohta, jonka mukaan lisenssi voidaan perua, jos henkilö on loukannut raviurheilua lajina. Siitä on mielestäni johdettavissa, että tällaisen vakavan rikostuomion saaneen kohdalla on erittäin lähellä, että hänen lisenssinsä perutaan", Eriksson toteaa.

Uutista on täydennetty korvauksien osalta kello 15:09.