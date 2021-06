Markku Nieminen pahassa mönkijäonnettomuudessa - nyt sairaalassa ja taukoa tulee

Anu Leppänen

Kotona tai pihapiirissä on vaarallista: Markku Nieminen joutui vakavaan onnettomuuteen ruohonleikkuussa.

Nieminen oli sunnuntai-illan touhuissaan ruohonleikkuussa, kun onnettomuus iski. Pikkutraktori-ruohonleikkuri juuttui kiinni lammen rantaan. Nieminen yritti hinata sitä mönkijällä irti, mutta homma päättyi onnettomuuteen.

"Ruohonleikkuutraktori ei irronnutkaan, vaan mönkijä heitti ympäri suoraan Markun päälle", kertoo Johanna Kyläkoski sunnuntai-illan tapahtumista.

"Onneksi ei sattunut vielä pahempaa ja onneksi oli puhelin, sillä mies oli jumissa mönkijän alla. Hän oli yksin kotona, mutta sai hälytettyä apua naapurista nopeasti."

Mikä on Markun tilanne nyt?

"Lantio murtui, mutta leikkausta ei kuulemma tarvita. Toipuminen kestää oman aikansa, mutta hän on ollut tänään jo varovasti jalkeilla kävelytuen kanssa. Lisätietoa toipumisen kestosta tai muusta ei oikein vielä ole, mutta varmasti hyvä ettei tarvinnut leikata."

Miten tallilla selvitään?

"Hyvin! Meillä on rutinoitunut porukka, ja jotenkin saamme aina apuakin. Markkua auttoi naapurin Janne Aalto. Aallon perhe on auttanut meitä hirmuisen monessa vuosien varrella ja auttavat lisää. Nyt on tullut tukea myös traktorihommissa heiltä, heinäpaalia hevosille ja radanlanausta. Sami Sandberg on käynyt ajamassa hevosia meillä jo pitkään ja tulee nyt vähän useampana päivänä vielä. Ja kyllä se isäntä varmasti pian on taas ainakin organisoimassa asioita ja siitä vähän lisää aikaa niin kärryillä taas."

Anu Leppänen

Markku Niemisen elämänkumppani Johanna Kyläkoski.