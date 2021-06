Soila Polso valmistautuu hevosenhoitajauransa ensimmäiseen E3-finaaliin

Soila Polson albumi

Soila Polson hoitama Idomenio Sisu on E3-finaalin suosikkeja ensi lauantaina Färjestadissa.

Vetelistä kotoisin oleva Soila Polso on viihtynyt pari viimeistä vuotta Ruotsissa hevoshommissa. Sitä ennen Soilan omien sanojen mukaan hän on yrittänyt tehdä tavallisten ihmisten töitä. Mutta aina kuitenkin palannut hevosten pariin.

"Olen ollut useammalla Kaustisen seudun ammattivalmentajalla töissä. Olen ollut Timo ja Pekka Salmelalla sekä Jyri Puusaarella. Viimeksi ennen Ruotsiin lähtöä olin töissä Erkki Lapilla. Siinä välissä olen yrittänyt tehdä tavallisia päivätöitä, mutta löydän itseni aina uudestaan hevosten parista”, naurahtaa Soila Polso.

Ruotsissa Soila on ollut parisen vuotta. Ensin vierähti vuosi Katja Melkolla Julmyrassa, ja sen jälkeen Soilan työnantajana on ollut Bodenin lisenssillä hevosiaan valmentava Petri Salmela. Tosin Soila ei suunnannut Pohjois-Ruotsiin, vaan työskentelee Salmelan etelän filiaalissa Söderbyssä lähellä Arlandan lentokenttää.

"Mikäs täällä on ollessa. Mukavat työkaverit ja hyvä työnantaja. Sekä luonnollisesti mukavat hevoset, joiden kanssa työskennellä”, toteaa Soila ja lisää ettei hän itseasiassa ole ensimmäistä kertaa Ruotsissa töissä.

"Olin yhden kesän Ville Karhulahdella töissä hänen aloittaessaan oman tallin pidon Julmyrassa jokunen vuosi sitten."

Puheen kääntyessä Soilan passihevosiin, nousee Idomenio Sisun nimi väkisin esiin. Viimeistään E3-karsintojen yhteydessä suuri raviyleisökin tiesi Googoo Gaagaan pojan erityislaatuisuuden. Ori voitti Ulf Ohlssonin ajamana Eskilstunassa ensimmäisen E3-karsinnan näytöstyyliin. Kun varsa tulee kymmenyksen päähän Ruotsin ennätyksestä korvia avaamatta, voidaan puhua todellisesta lupauksesta.

"Idomenio Sisu tuli usean muun kaksivuotiaan joukossa passikseni aloittaessani Salmelalla viime vuonna. Tunsin jo ensimmäisillä kerroilla, että kyseessä on hyvä varsa. Mutta olihan Eskilstunan esitys jotakin erityislaatuista”, kertaa Soila 1.11,9a 2 140 metrin voittotulokseen päättynyttä karsintavoittoa.

Soilan suojatti lukeutuu luonnollisesti Färjestadissa tulevana lauantaina ravattavan E3-finaalin suosikeihin. Vaikka E3-finaali on Soilalle hoitajana ensimmäinen suurkilpailu. Korostaa hän kuitenkin hevosenhoitajan työn olevan jotakin muuta kuin tavoitella kirkkaita parrasvaloja.

"Minulle on kuitenkin tärkeintä hevosenhoitajana hevoset. Kuulostaa ehkä vähän kliseiselle, mutta ei tätä työtä jaksa tehdä jollei hevosia pitäisi todella tärkeänä."

Petri Salmelaa on kehuttu hyväksi työnantajaksi, ja Soilan on helppo samaistua muiden Salmelalla olleiden mielipiteeseen. Salmelan päätoimipisteen ollessa Bodenissa, ei valmentaja voi olla kahdessa paikassa samanaikaisesti. Niinpä työntekijöiden on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn.

"Petri on pyörittänyt toimintaa sen verran pitkään tällä mallilla, että on olemassa toimivat rutiinit arjen hoitamiseen. Petri käy täällä viikoittain, mutta useampi päivä viikossa toimitaan Petrin ohjeiden mukaan. Luottamus on molemminpuolista, mutta luottamus on ansaittava."

Vaikka Soila ei koko työuraansa ole tehnyt ravihevosten parissa, ovat hevoset olleet mukana eri elämän käänteissä. Ruotsissa Soilalla on mukana oma kasvatti Ecco Qui.

Nyt kuusivuotias ruuna aloitti uransa viime vuonna viisivuotiaana todella hienolla tavalla Soilan työskennellessä Katja Melkolla. Viidestä startista kolme päättyi voittoihin.

"Uran avaus viivästyi terveysmurheiden takia. Ehdittiinhän me sitten viisi starttia ajaa ennen kuin jalkaongelmat astuivat taas kuvaan”, hymähtää Soila hevosenomistamisen realiteeteista.

Mutta toiveet saada Ecco Qui takaisin radoille ovat kuitenkin tallella.

"Ruuna näytti riittävän hyvin sarjoissaan. Viiteen starttiin saimme kuitenkin kasaan reilut 140 000 kruunua. Kyllä Ruotsissa hevosella on mahdollisuus tienata ihan asiallisia palkintoja melko tavallisissakin lähdöissä."

Soilalla on Ecco Quin emästä Robis Sarasta Suomessa kaksi nuorempaa varsaa. Ovatko ne tulossa Ruotsiin, on vielä vähän epäselvää.

"Ne ovat kaverillani Suomessa. En tiedä sitten ovatko ne Ecco Quin tasoisia menijöitä. Enempää varsoja ei tule, sillä myin emän pois. Ei pysty haalimaan rajattomasti hevosia itselleen”, naurahtaa Soila.

Suomessa Soila on ajanut sekä ratsastanut reilut 40 starttia. Ruotsissa ei ole kuitenkaan nähty vielä debyyttiä ohjastajana tai ratsastajana.

"Ei se kilvanajo tai montélähtöjen ratsastaminen ole kuitenkaan minun juttuni. Valmennus ja hevosten hyvinvointi kiinnostavat minua paljon enemmän”, totea Soila.

Hän haluaa lisätä, että eritoten nuorten hevosten kanssa työskentely on hänen suuri mielenkiintonsa kohde. Niinpä Petri Salmelan nuoriin hevosiin painottuva toiminta on oivallinen paikka oppia lisää nuorten hevosten valmentamisesta. Suomessahan Soila työskenteli myös useammalla valmentajalla, joiden toiminta painottui nuorten hevosten valmentamiseen.

Nuorista hevosista puhuttaessa puhe kääntyy jälleen tulevaan Färjestadin E3-finaaliin.

"Tuleva viikko tulee olemaan todella mielenkiintoinen, ja vähän jännittäväkin. Eihän näistä nuorista hevosista aina tiedä miten ne ottavat karsintajuoksun. Meillä on todella hyvässä kunnossa oleva hevonen. Hyvillä mielin lähdemme lauantaina matkaan”, toteaa Soila ennen E3-finaalia, jossa voittaja palkitaan 975 000 kruunulla.

Parin Ruotsissa vietetyn vuoden jälkeen ei Soilalla ole aikeita palata Suomeen.

”Jos haluaa tehdä hevoshommia työkseen, ei Suomi taida olla oikea paikka. Kuten jo aiemmin totesin, viihdyn Salmelalla tosi hyvin. Ehkä jossakin vaiheessa tulee halu nähdä vielä muita maita hevosenhoitajan näkökulmasta”, toteaa Soila haastattelun lopuksi.