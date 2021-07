Kuislan 09,4-aikainen Evaluate palaa Suomeen? - ”Kyllä mua kiinnostaa pitää hevoset itseäni lähellä”

Terhi Piispa-Helisten

Takaisin Suomeen? Evaluate (09,4 ja runsaat 420 000 euroa) piipahti Suomessa kevättalvella yhden startin ajan.

Reima Kuisla suunnittelee ottavansa 09,4-aikaisen amerikkalaisen oriinsa Evaluaten Ruotsista takaisin Suomeen.

Kuisla osti Evaluaten itselleen helmikuun lopussa. Pekka Korven valmennukseen mennyt ori kilpaili maaliskuussa kerran Suomessa, mutta startti ei täyttänyt odotuksia. Evaluate palasi pian takaisin Ruotsiin entisen valmentajansa Stefan Melanderin talliin. 6-vuotias Andover Hallin poika on kilpaillut sieltä käsin Kuislan omistuksessa ollessaan kuusi kertaa. Paras sijoitus on ollut toinen.

”Kyllä mua kiinnostaa pitää hevoset itseäni lähellä täällä Suomessa. Sitä paitsi Suomessa on nyt huipulla tilaa, ja Evaluate on taatusti riittävä hevonen tänne. Ori menee Melanderilla nyt hienosti, ja sitä treenataan siellä oikein. Melanderilla on kuitenkin Kultadivisiooniin hevosia ruuhkaksi asti, viimeksi Färjestadissakin häneltä oli viisi hevosta samassa lähdössä. Myös Melander oli sitä mieltä, että Evaluate kannattaa ottaa Suomeen”, Reima Kuisla kommentoi.

Kuviot eivät kuitenkaan ole vielä selvillä.

”Jos löytyy sopiva työntekijä, niin otan Evaluaten omaan talliini tänne Seinäjoelle. Tässä on oriille sopivat treenipaikat. Yleisesti ottaen hyviä työntekijöitä on vain niin vähän tarjolla. Tässä oli jo joku, mutta hän päätti lähteä sitten ulkomaille. Se on alalla iso ongelma, että ammattitaitoista väkeä ei ole tarjolla. Sama juttu se on Ruotsissakin. Tämä on seurausta siitä, kun hevostöistä maksetaan niin huonosti. Mä olen maksanut hyvin, ja työasuntokin löytyy Seinäjoen keskustasta. Korona-aikana valitettiin, että ei ole töitä tarjolla, mutta missä ne valittajat ovat nyt?”, Kuisla kyselee.

Jos sopivaa työntekijää ei Seinäjoen tallille saada, Kuislalla on myös suunnitelma b.

”Jos löytyy sopiva paikka, niin voi Evaluate mennä Suomessa muuallekin treeniin. Ongelma on vain siinä, että harva valmentaja uskoo sitä, miten näitä pitäisi treenata. Monet viisastelevat turhaan, ja ovat olevinaan täysin oppineita. Yleensä miehet treenaavat liikaa ja liian kovaa. Siksi naisvalmentajat pärjäävät aina vain paremmin, kun he eivät valmenna liian kovaa. Tätä hommaa ei kannata tehdä turhan vaikeaksi. Evaluatekin menee tietyllä systeemillä, eikä sitä kannata muuttaa. Mutta kun kaikki eivät sitä usko”, Kuisla näkee.

”Vaikea lajihan tämä on, eikä tässä koskaan tule valmiiksi. Salojensaaren Valtellekin sanoin, että jos 150 vuotta eläisi ja siitä sen 130 vuotta treenaisi hevosia, niin voisi jo jotain osatakin. Esimerkiksi President Lindyn voisin viedä Aholan Kimmolle, hänen systeeminsä sopisi sille hevoselle loistavasti. Kimmo ei vain vissiin tahdo ottaa vieraita treeniin, eihän siellä ole hänen omiensa lisäksi kuin pari Lähdekorven hevosta.”

Evaluaten voittosumma on runsaat 420 000 euroa. Ori niitti kaksi- ja kolmevuotiaana menestystä USA:ssa Stefan Melanderin veljenpojan Marcus Melanderin käsissä. Nelivuotiaana Evaluate vaihtoi mannerta, ja avaus Ruotsissa oli kaudella 2019 vahva. Seuraava sesonki meni puolestaan puihin, kun 16 kisaa eivät tuoneet ainoatakaan totosijaa. Tämän kauden alku oli lupaava. Evaluate voitti ennen Suomeen siirtymistään Kultadivisioonan, ja sitä seurasi vastaavan tasoisen koitoksen kolmossija.

Tuoreimmassa kisassaan, viime lauantaina Färjestadin Kultadivisioonassa, ori oli täyden matkan autotuloksella 10,9 seitsemäs häviämättä voittaja Click Baitille paljoakaan.

”Djusen (Magnus A) ajovirheeseen paloi sijoja, jälkeenpäin ajatellen olisi vain pitänyt pysyä siellä kolmannessa sisällä. Toissa kerralla Evaluate kiersi viimeisen kierroksen 10,1-vauhdilla. Kyllä sellaisilla kyydeillä Suomessa pärjää. Paljon on ollut myös huonoja lähtöpaikkoja", Kuisla huokaa.

"Evaluate on iso, mukava hevonen. Sillä oli silloin Pekalla ollessaan kaviohalkeama, joka mun mielestä edelleen vaivaa oria. Mulla on loistava kavioekspertti Ruotsissa, joka voisi laittaa asian hoitoon matkalla, kun Evaluate tulee Suomea kohti. Mutta katsotaan nyt, mille mallille asiat tässä asettuvat. Jos työntekijä tai sopiva treenipaikka löytyy, niin Evaluate saadaan Ruotsista parissa päivässä tänne Suomeen”, Kuisla pohtii.