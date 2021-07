Tero Alamäki päättää selostajauransa – tuomaritornia ei vielä jätä

Kuvat: Marita Waenerberg, Kuvakaappaus MT:n uutinen 21.10.20

Tero Alamäki on aktiivinen paitsi raviurheilussa myös kunnallispolitiikassa. Kokemäenkin radan torniin hän aikoo yhä kiivetä, mutta tuomariksi – ei selostajaksi.

Tero Alamäki on ollut tuttu näky niin tuomaristossa kuin äänityöläisenä etenkin lounaisemman Suomen raveissa. Nyt yksi aikakausi on kuitenkin tulossa päätökseen, kun Kokemäellä asuva Alamäki on päättänyt lopettaa äänityöläisen työt.

"Päätökseen on monta syytä. Tärkeimpänä on tuleva perheenlisäys syyskuussa. Keskimmäinen tytär on neljä vuotta ja haluan keskittyä enemmän perheeseen”, kertoo Alamäki.

Kokemäen juhannusravit olivat siten todennäköisesti viimeinen tehtävä lajissaan.

Hän on muutenkin miettinyt pitemmän aikaa työmääränsä vähentämistä.

”Päivätyöt vievät aimo annoksen ajasta. Haluan ehtiä ennakkoon valmistautua hyvin illan selostustöihin. Tähän en nykyisessä työtilanteessa pysty, mielestäni on muutenkin hyvä yrittää antaa nuoremmille ja uusille kasvoille mahdollisuus."

Alamäki toimii kiinteistönhoidon yrittäjänä.

Hän kertoo jatkavansa myös kunnallispolitiikassa, vaikkeivat äänet riittäneet kotikaupungin valtuustopaikkaan. "Vapaa-ajan ongelmia ei tule vastaisuudessakaan olemaan”.

Ravien tuomaritoimintaa Tero Alamäki ei kuitenkaan vielä ole jättämässä. Pitemmällä aikavälillä Alamäki haluaisi antaa vastuuta siinäkin työssä nuoremmalle polvelle.

”En aio eläkeikäisenä kiertää tuomaroimassa. Haluan lopettaa ajoissa”, toteaa Alamäki napakasti. Sitä ennen hän pyrkii osaltaan olemaan mukana uudistamassa suomalaista tuomarityöskentelyä. Siihen hänellä on useita uudistusteesejä.

”Yhtenä pääkohtana on, että raviurheilun olisi pystyttävä hyödyntämään niin sanotusti parhaita käytäntöjä muiden urheilulajien tuomarityöskentelystä. Suomalainen raviurheilu, ja eritoten tuomarityöskentely, ei ole pysynyt yhteiskunnallisen murroksen vauhdissa. Meidän pitäisi löytää punainen lanka, jolla raviurheilua voitaisiin kehittää oikeaan suuntaan”, hän katsoo.

Miehen sydän sykkii raviurheilulle entiseen tapaan. Haastattelun päätteeksi hän nostaa innostuneena esiin esimerkin.

"Tämän vuoden Pro Kokemäki-mitalin saaja on jo tiedossa, vaikka ollaan vasta heinäkuussa. H.V.Tuurin kasvattajat ovat täältä Kokemäeltä, asuvat muuten samalla asuinalueella kuin perheemme. Ei kai mikään urheilusaavutus voi ohittaa H.V.Tuurin saavutuksia tältä vuodelta?”

