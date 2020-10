Tero Alamäki haki Kokemäen kaupunginjohtajaksi – tunnettu raviselostaja haluaa tuoda virkaan jatkuvuutta

Tero Alamäen albumi

Tero Alamäelle on kiireisimpinä selostusvuosina kertynyt auton mittariin yli 100 000 kilometriä.

Raviselostajana ja lajin monipuolisena äänityöläisenä tunnettu Tero Alamäki on hakenut viime kuussa vapautunutta Kokemäen kaupunginjohtajan virkaa. Kokemäen entinen kaupunginjohtaja Nina Kivi irtisanoutui virastaan 13.9.

Paljasjalkaiseksi kokemäkeläiseksi tunnustautuva Alamäki haluaa tuoda kaupunginjohtajan tehtävään jatkuvuutta.

“Meillä on hyviäkin tehtävänhoitajia ollut aikaisemmin, mutta kauhean lyhytjänteisiä.”

Yhtenä uuden kaupunginjohtajan tärkeimmistä tehtävistä yrittäjänäkin kunnostautunut Alamäki näkee yhteistyön tiivistämisen kaupungin elinkeinoelämän kanssa. Kokemäki kuuluu ehdokkaan mukaan niiden maalaiskuntien sarjaan, joita uhkaa asukkaiden ja työpaikkojen katoaminen.

“Kaupunginjohtajan pitää pystyä houkuttelemaan paikkakunnalle yrityksiä ja keskustelemaan niiden kanssa. Otetta tämän suhteen pitää parantaa huomattavasti", Alamäki linjaa.

Liikuntapaikkamestarin koulutuksen omaava Alamäki on toiminut aikaisemmin useissa eri tehtävissä Kokemäen kaupungilla. Alamäki on aikaisemmin ollut kunnallisvaaleissa keskustan ehdokkaana ja varajäsenenä useissa kaupungin lautakunnissa. Lisäksi hänellä on myös kunnanjohtajan tehtäviin soveltuvaa koulutustaustaa.

“90-luvun alkupuolella luin Tampereen yliopistossa hallintotieteitä, ja kirjat taitaa edelleenkin siellä olla. Vähän sama tilanne taitaa olla kuin monella muullakin ravimiehellä, että yrityselämä vei mennessään, eikä papereita ole tullut otettua ulos.”

Alamäki ei omien sanojensa mukaan pety, vaikka valinta ei häneen osuisikaan.

“Hyviä hakijoita siellä on, että varmasti hyvän valinnan pystyvät päättäjät tekemään.

Yhtenä oman ehdokkuuden tarkoituksena on myös herättää keskustelua, se on tässä toisena puolena.”

Raviselostajan ja -tuomarin hommat Alamäellä ovat jatkuneet tänäkin vuonna, tosin aikaisempaa pienemmässä mittakaavassa. Päivätyöt ja perhe-elämä ovat vähentäneet selostuskeikkojen määrää.

“Olen ollut jo vähän aikaa Porin kaupungin liikuntapalvelujen palveluksessa, kotona on puolestaan alle nelivuotias tytär.”

Alamäki korostaa, että kipinä raviurheilua kohtaan ei missään nimessä ole sammunut.

“Parhaimpina vuosina auton mittariin on tullut satatuhatta kilometriä. Raviurheilu on yhä vahvasti mukana elämässä, mutta välillä on hyvä nähdä jotain muutakin.”

Paikkaa haki kuusi henkilöä, joista neljä kutsuttiin haastatteluun. Sen jälkeen kun MT Ravinetti oli haastatellut Alamäkeä, Kuntalehti julkaisi verkkosivuillaan tiedon haastatteluihin kutsutuista. Tero Alamäki ei kuulunut joukkoon.