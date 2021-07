Villinmiehen Tammakilvan voittaja Lumi-Oosa tekee paluun radoille yllättävissä ympyröissä - ”Kyllä siellä edelleen samat ohjat on kuin viisivuotiaana”

Huippukyvykäs ja voitokas Lumi-Oosa on varsavuoden jälkeen jälleen valmis tositoimiin.

Kuva: Anu Leppänen

Harri Kotilainen juhli syksyllä 2019 Lumi-Oosan kanssa Villinmiehen Tammakilvan ja Tammaderbyn täysosumia.

Uransa 16:sta kisastaan peräti 12 nimiinsä vienyt Liisingin tytär Lumi-Oosa palaa radoille keskiviikkona Reisjärven paikallisraveissa. 7-vuotiaaksi varttunut tamma voitti toissa vuonna Villinmiehen Tammakilvan ja Tammaderbyn Harri Kotilaisen ohjastuksessa ja valmennuksessa. Lumi-Oosan emä, vuoden 2009 Villinmiehen Tammakilvan ykkönen, Helmin Roosa oli myös Kotilaisen huipputammoja.

Sekä Lumi-Oosan että Helmin Roosan omistaja ja kasvattaja on Markku Lumiaho. Lumi-Oosa varsoi viime heinäkuussa varsan Siporista. Nimekseen jälkeläinen sai Lumi-Vikke.

”Lumi-Oosa oli talven omistajan treenissä, ja se palasi kevään korvalla tänne. Lumi-Oosaa on treenattu hissukseen, ja koetetaan saada paikallisraveissa koelähtöraja rikki. Syksyllä katsellaan sitten tarkemmin tulevia startteja. Tamma tuntuu kyllä hyvälle ja terveelle”, Harri Kotilainen toteaa täyden matkan 25,8-vauhdilla viilettäneestä voittokoneesta.

Miten Lumi-Oosa tuntuu muuttuneen varsomisen myötä?

”Kyllä siellä edelleen samat ohjat on kuin viisivuotiaana. Varsominen vaikuttaa muuttaneen Lumi-Oosaa aikuisemmaksi, se oli pari vuotta sitten vielä sellainen honkkeli. Tamma tuntuu nyt jämäkämmältä. Lumi-Oosa hutkuttelee menemään hyvällä tyylillä ja ravilla”, Kotilainen kertoo.

Miten paljon näet yhtäläisyyttä Lumi-Oosassa ja sen emässä Helmin Roosassa?

”Kyllä sieltä yhtäläisyyksiä löytyy. Molemmille on ravaaminen helppoa, ja matka joutuu. Mutta erojakin on. Helmin Roosa vaihtoi rytmiä muutamaan askeleeseen. Lumi-Oosa ei ole ihan yhtä nopea. Roosalla oli uransa aikana valtava kilpailuvietti, ja se osasi olla raisukin. Lisäksi se on Oosaa pienempi.”

Mitä kuuluu Lumi-Oosan varsalle, Team Kotikarhu & Tenavien omistamalle Lumi-Vikelle?

”Ori voi mukavasti, se viettää kesää orilaitumella. Me ostettiin Lumi-Vikestä puolet. Ori vaikuttaa hyvärakenteiselta, ja sehän on tässä vaiheessa tärkeintä, kun muusta ei osaa vielä sanoa. Jalat ovat oikein päin alla, nätti varsa. Sitten kun ori opetetaan ajolle, niin luonteenpiirteet alkavat selvitä tarkemmin. Toivotaan, että Lumi-Vikestä tulee kooltaan sopusuhtainen. Vaikka Helmin Roosa ei itse iso ollutkaan, sen varsat ovat tahtoneet olla suuria. Katsotaan, minkä kokoisia jälkeläisiä Lumi-Oosa sitten periyttää.”

Pääset tästä Reisjärven paikallisravien lähtölistoihin. Lumi-Oosa kilpailee illan neljännessä lähdössä.