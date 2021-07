Kovan kaliiberin norjalainen Gogo Hall Suomeen ja ME-menijä Smooth Blendin takaa tutulle Pekka Mäkelälle

Aikansa derbyfinalisti Gogo Hall on ostettu Suomeen. Ori muuttaa Juupajoelle Pekka Mäkelän talliin.

Ville Toivonen

Pekka Mäkelältä löytyy monia menestysravureita usealta eri vuosikymmeneltä. Hänen suojateistaan kuuluisin on vuoden 1993 St Michel -ajossa silloisen ME-tuloksen 10,9 tykittänyt Smooth Blend.

Keskiviikkona sinetöitiin merkittävä hevoskauppa, kun Frode Hamren valmennuksessa kilpaillut Gogo Hall ostettiin Suomeen.

6-vuotias Googoo Gaagaan poika on startannut urallaan 61 kertaa. Voittoja on lohjennut kymmenen, ja muita totosijoja on plakkarissa 15. Oriin tienestit ovat Norjan kruunuissa päälle miljoonan ja euroissa yli 104 000.

11,9-aikainen Gogo Hall kuului ikäluokassaan kärjen tuntumaan. Norjan Derbyssä ori sijoittui kuudenneksi. Erityisen mainiosti Gogo Hall on menestynyt Norjan V75-finaaleissa. Niissä Gogo Hall on juhlinut voittoa kolmeen otteeseen. Tämän kauden yhdeksän kisaa ovat tuoneet yhden voiton. Gogo Hallin tuorein startti on viime viikolta.

”Hevonen on täydessä kilpailuterässä. Se oli ilmoitettu tällekin viikolle starttiin, mutta kun kaupat tehtiin, niin se ei enää sitten startannut Norjassa. Gogo Hall saapuu Suomeen ensi viikon perjantaina tai lauantaina”, Pekka Mäkelä valaisee.

”Katselin oriin startteja, ja se tuli niissä loppuun asti. Pää tuntuu vetävän, se siinä alkoi kiinnostaa. Ori on minun eka norjalaisravurini. Gogo Hall löytyi Raunion Tapanin kautta. Aloin kysellä hevosta. Aika äkkiä tuli tämä esille, ja sitten pian päästiin jo kauppoihin. Ei siinä kauan mennyt. Oriin pitäisi olla terve. Sille tehtiin eläinlääkärintarkastus ja taivutukset.”

Mäkelä jatkaa, että hevonen tulee hänen valmennukseensa Juupajoelle.

”Hyvin ori on mennyt Norjassa. Kovia lähtöjä on täälläkin, mutta yritetään pärjätä”, Mäkelä sanoo.

Mäkelä on omien sanojensa mukaan eläkkeellä yrittäjän töistään, ja nuorempi poika hoitaa firmaa.

”Ikää tulee vääjäämättä lisää, mutta touhutaan pikkuisen siinä pojan mukana”, muun muassa ME-ori Smooth Blendin sekä ikäluokkatähtien MAS Archien, Liquorice Pipen, Emilyn ja Weimarin takaa tunnettu 72-vuotias menestysvalmentaja lausuu.