Layla ja Seija toivat Suomen mestaruuden papalle ja pojille – "Minulla on niin pitkä historia montéssa, etten oikein muistakaan"

Elina Paavola

Seija Myllyharju ja Layla nappasivat montén Suomen mestaruuden vakuuttavasti.

Maaseudun Tulevaisuuden nimikkolähtö Suomenhevosten montén Suomen mestaruus päättyi Seija Myllyharjun tuuletukseen Laylan satulassa. Ratsukko leikkasi maalilinjan kilometriajalla 1.27,4 / 2 140 metriä.

Laylan omistavan Stuteri Camerieran takaa löytyvät porilainen Kari Mahlamäki ja hänen tyttäriensä pojat Tuomas ja Lauri Unkuri, Eero Taskila sekä Samuel Mahlamäki.

"Kiva harastehevonen", Kari Mahlamäki myhäili varikolla valmennettavansa voiton jälkeen.

8-vuotias tamma on ollut hänen tallissaan vuoden ikäisestä asti. 7 500 euron arvoinen voitto nosti uran kokonaisvoittosumman lähes 59 000 euroon.

"Ostin varsan kolmen promillen humalassa saunassa. Sen kasvattaja Esa Vaahtera tuli saunomaan kun lopetteli hevoshommiaan, ja sanoi, että hänellä olisi vielä se Tirolin varsa Larsista myytävänä. Olin etsinyt hevosta ja halusin ostaa nimenomaan varsan, että saan sen itse pilata", Mahlamäki veisteli.

Kantakirjauksessa edestä 164- ja takaa 166-senttiseksi mitattu Layla on pieniä kasvukipuja ja flunssia lukuun ottamatta säilynyt terveenä. 15–20 kilometrin valmennuslenkkejä sillä ajetaan joka toinen päivä.

"Siitä tulee muuten niin virtava, ettei se pysy käsissä. Hevonen saa määrätä itse vauhdin. Pituus tulee sen mukaan, miten hevosta ja miestä huvittaa mennä."

Loppukauden tavoitteita Laylalla on kahden viikon päästä ajettava Marinka-ajo Kokemäellä ja myöhemmin syksyllä kylmäveristen PM-monté.

Voittajaa luotsannut Seija Myllyharju on menestynyt tällä kaudella mainiosti montéssa. 12 lähdöstä voittoja on tullut kolme, kakkosia kaksi ja kolmosia kolme. Ainut kärrylähtö päättyi hylkäykseen.

"Tänään aloin uskoa voittoon, kun loppukurvissa päästiin Riinan Kirman edelle. Kurkkasin taakse ja huomasin, ettei sieltä tunnu muitakaan tulevan. Ehdin jo tuulettaakin vähän ennen maalia."

"Minulla on niin pitkä historia montéssa, etten oikein muistakaan. Vuonna 1986 ajoin ravikortin ja varmaan aika pian sen jälkeen kilpailin jo montéssakin. Nyt on ollut niin hyvät hevoset, Layla ja Barack La Marc, että menestystä on tullut", 53-vuotias Myllyharju kertoi.

Barack La Marcilta operoitiin hiljattain puikkoluu. Myllyharju on varovaisen toiveikas, että se ehtisi toipua lokakuulle PM-ravien monté-lähtöön.

Aiemmilta vuosilta Myllyharjulla on suomenhevosten SM-montésta hopeaa Jörkan satulassa ja pronssia Spirton kanssa.

Katso myös Kohti kunkkareita -jakso Laylan kotitallilta:

Kohti Kunkkareita -ohjelmassa avoimeen sarjaan murtautunut Layla – "Tämä homma täytyy mennä eläimen ehdoilla", sanoo omistaja-valmentaja