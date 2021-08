"Onhan tämä sellainen kerran elämässä tilaisuus" – Pekka Lillbackan kylmäverinen Wolt tähtää Ruotsin Derbyn jälkeen Norjan Derbyyn

Johannes Tervo

Pekka Lillbacka on tuttu nimi sekä suomenhevosten että kylmäveristen takaa. Arkistokuvassa vieressä poseeraa Woima.

Keskiviikkoiltana Östersundissa ratkaistaan neljävuotiaiden kylmäveristen Derbyt V86-pelin yhteydessä. Derbyn voittaja kuittaa 700 000 kruunua kun taas tammojen voittaja saa 450 000 kruunua.

Derby vaikuttaa ennakkoon Ruotsin kahden tämän hetken menestyksekkäimmän valmentajan kaupalta. Bergsåkerin lisenssillä valmentava norjalainen Öystein Tjomsland sai viisi valmennettavaansa finaaliin. Ruotsin Jan-Olov Persson lähettää finaaliin kolme valjakkoa.

Yksi Perssonin valmennettavista on suomalaisen Pekka Lillbackan ori Wolt (Moe Odin – Tangen Sara). Ulf Ohlssonin ohjastama Wolt sijoittui karsinnassaan toiseksi ja sai valita hyvän neljännen lähtöradan finaaliin.

Kasvattaja-omistaja Lillbacka näkee hevosensa ensi kerran kilpailemassa paikan päällä.

"Onhan tämä sellainen kerran elämässä tilaisuus. Piti järjestää kalenterista tilaa tälle reissulle. Enkä ole muuten nähnyt oria sen jälkeen, kun jätin sen Perssonille aikanaan”, toteaa Lillbacka.

Lillbacka korostaa, että pelkkä finaaliin pääsy oli iso asia, ja kaikki muu on bonusta. Suunnitelmia keskiviikkoillan sujuessa positiivisesti on jo kuitenkin olemassa.

"Kylmäveriset saavat osallistua sekä Ruotsin että Norjan Derbyyn, ja Bjerkessä ravataan derbykarsinnat elokuun 27. päivä, ja mahdollinen finaali sitten 12. syyskuuta 750 000 Norjan kruunun ykkösellä. Mennään kuitenkin startti kerrallaan”, toteaa Pekka Lillbacka rauhallisesti.

"Persson on tehnyt todella hyvää työtä Woltin kanssa. En ole ottamassa oria Suomeen neljävuotiskauden jälkeen. Mielenkiintoista nähdä mihin asti ori tulevaisuudessa kehittyy."

Jokunen vuosi sitten enemmänkin kylmäverisiä omistaneella Lillbackalla on edelleen intressejä niiden suhteen. Tallista löytyy Woltin kaksivuotias täysiveli Wölle, ja nyt Tangen Sara on kantavana Odd Heraklesista.

"Luulisi Odd Heraklesin esitysten jälkeen ensi keväänä toivon mukaan syntyvän varsan kiinnostavan ostajia. Meillä hevoset ovat aina kaupan, kunhan hinnasta päästään sopuun”, vihjaa Lillbacka nauraen.

Lillbackan tallin asukeista valtaosa on suomenhevosia. Puhe kääntyykin Seinäjoen kuninkuusraveihin.

"Olimme puolison kanssa paikan päällä koko viikonlopun. Emilia oli erilaisissa työtehtävissä koko viikonlopun ajan. Itse olin ihan turistina. Ajoin kuitenkin edestakaisin PowerParkin lähtöauton vara-autoksi Seinäjoelle. Yritetään auttaa toinen toisiamme naapuriratojen kesken."

Pekka Lillbackan PowerParkin raviradalle ei ole anomuksista huolimatta myönnetty kuninkuusravien järjestämisoikeuksia. Tällä hetkellä ei ole ajankohtaista yrittää hakea uudestaan suomenhevosten kauden päätapahtumaa, sillä se on jo myönnetty neljäksi vuodeksi eteenpäin muille radoille.

Nordic King järjestetään ensi juhannuksena samalla konseptilla kuin tänä vuonna.

"Nordic King on meidän ratamme lippulaiva. Meillä on kova into jatkaa tapahtuman kehittämistä vastaisuudessakin”, toteaa Lillbacka.