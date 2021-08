Janne Korpi Magic Madonnasta: "Jos en uskoisi tammaan, en olisi ilmoittanut sitä karsintoihin" – Per Nordströmin Islay Mist Sisulla ja Felix Orlandolla ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois

Anu Leppänen

Janne Korpi suitsii perjantaina Rommen E3-karsinnoissa Magic Madonnaa kohti finaalia, jossa ykköspalkinto on lähes miljoona kruunua.

Perjantai-iltana Rommessa karsitaan hevosia Gävlessä 21. elokuuta ajettaviin lyhyen matkan E3-finaaleihin. Tuttuun tapaan useampi Ruotsissa toimiva suomalaisvalmentaja on mukana karsinnoissa. Muun muassa Petri Salmela, Timo Nurmos, Reijo Liljendahl sekä Pekka Korpi löytyvät suomalaisnimistä lähtölistoilta. Finaalien voittajat kuittaavat 975 000 kruunua.

Pekka Korven Magic Madonna on mukana tammojen kolmannessa karsinnassa. Viimeisin Bollnäsin esitys ei Korven Ruotsin filiaalista vastaavaa Janne Korpea miellyttänyt.

"Magic Madonna oli vähän kipeänä kesäkuisen Eskilstunan E3-karsinnan jälkeen. Voihan se olla, että tamma tarvitsi vain startin alle. Kotona se on tuntunut koko ajan hyvälle”, pohtii perjantaina ohjastuksesta vastaava Janne Korpi.

Mailin matkalle Magic Madonna sai lähtöradan seitsemän, ja samassa lähdössä on mukana muun muassa Islay Mist Sisu. Heikosta lähtöradasta huolimatta Janne Korpi ei pidä finaalipaikkaa mahdottomana.

"Meillä oli pitkään hyvä tuuri lähtöratojen suhteen, nyt kokeillaan vähän ulompaa. Jos en uskoisi tammaan, en olisi ilmoittanut sitä karsintoihin. Mikäli se on samanlainen kuin alkukesästä, on se lähellä finaalipaikkaa. Tämä on hyväkapasiteettinen hevonen”, korostaa Janne Korpi.

Magical Princessin pikkusisko jatkaa perjantaina edellisten starttien tapaan kengät jalassa.

Janne Korven piti osallistua Reima Kuislan omistamalla Mandela Zonilla viime launtaina V75-lähtöön Hamyrenissä. Nelivuotias ori jäi kuitenkin kotitalliin.

"Se polki vähän jalkaansa, joten jouduimme valitettavasti jättämään sen pois."

Suomalaisen Garde Hästar AB:n omistama Islay Mist Sisu teki alkukaudesta vakuuttavia esityksiä. Kahteen viimeiseen starttiin Per Nordströmin valmennettava on kuitenkin kärsinyt tappiot.

Kesäkuun lopulla Solvallaan tamma matkusti huonosti. Viimeksi Halmstadissa Nordström halusi tarjota tammalle suotuisan juoksun. Kummallakin kerralla Islay Mist Sisulle on kuitenkin jäänyt voimia käyttämättä selkäjuoksujen jälkeen.

"Ajamme perjantaina ensimmäisen kerran ilman kaikkia kenkiä. Tamma tuntuu hyvälle ja kyllä finaalipaikka takarivin lähtöpaikasta huolimatta pitää olla tavoitteena. Matkustamme perjantaiaamuna Rommeen. Felix Orlando matkustaa samalla kuljetuksella mikä on positiivinen asia. Syksymmällä kaiken ollessa kunnossa Islay Mist Sisulla on tarkoitus startata Oaks-karsinnoissa Solvallassa”, kertoo Per Nordström.

Heinäkuun alussa täyden matkan E3-finaalin Färjestadissa voittanut Felix Orlando starttaa ensimmäisessä oriiden ja ruunien karsinnassa.

"Silläkin ajetaan ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä. Kummallakin minun hevosellani on hyvät menestyssaumat perjantaina Rommessa”, päättää Per Nordström.