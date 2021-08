Markku Nieminen: "Willow Pride jää pois Solvallan EM:stä, Don Williams palaa pian - omakin kunto aika eho"

Markku Niemisellä oli tänä maanantaipäivänä hyviä ja huonoja uutisia. Willow Pridelle ei tullut tammojen EM-reissua Solvallaan, mutta Urjalan tallista on hyvääkin kerrottavaa.

Terhi Piispa-Helisten

Willow Pride ei pääse Solvallaan tavoittelemaan tammojen EM:ää eikä Mika Forss ajamaan tuttua menestysajokkiaan keskiviikkona.

Willow Priden kurkku ei ollut kunnossa tänään tähystettäessä, ja matka Solvallaan jää väliin. Hyvät uutiset Markku Niemisen tallilta ovat mm., että Don Williams on palaamassa ja että isäntä itse on toipunut "puolet odotettua nopeammin" kesäkuun vakavasta onnettomuudestaan.

"Matkatkin oli varattu ja hotellit Solvallaan", Nieminen harmittelee.

"Torstaina hevonen oli vielä kunnossa hiitin ja tähystyksen jälkeen, mutta tsekattiin vielä ennen kuin lähdettiin reissuun, ja kurkku oli tosi ärtynyt. Parempi katsoa kuin mennä Ruotsiin toteamaan, ettei tämä nyt ollutkaan kunnossa. Sellaista kurkkuhommaa on ollut liikkeellä taas paljon - mistä lie sitten tuleekaan tuota ärsytystä."

Tallin huippuihin kuuluva Don Williams siis on palaamassa pian radoille.

"Ehkä pari viikkoa ja sitten nähdään - hevonen treenaa hyvin, eikä kunto periaatteessa katoa mihinkään muutamassa viikossa. Syksyllä vauhdit taas vähän tasaantuvat ja varmaan ajetaan täysikäisellä hevosella talven läpi kilpaa. Se on vahva ja nopeakin, mutta ei ehkä riitä ihan huipulle täysillä tai lyhemmillä matkoilla. Autolähdöllä täysi matka vielä menee, mutta pitemmät ovat parempia."

Mikä on isännän kunto?

"Pää on umpiluuta ja muutkin paikat on saatu korjattua. Paraneminen sujui tosiaan nopeammin kuin odotettiin. Kävin viikko sitten kuvissa, ja ihmettelivät paranemisen nopeutta. Istuminen esimerkiksi kärryillä onnistuu ihan hyvin. Kävely on jäykkää vielä, mutta tsemppaillaan eteenpäin."

Mitä talliin kuuluu muuta?

"Ihan hyvää, paitsi Willow Pride. Syksyllä valmennukseen tulevat varsat tuntuvat taas tosi mielenkiintoisilta, on oikeita sukuja. Vaikka tarkoitus on ollut pienentää tallia, ei se nyt onnistu, ihan vielä ainakaan. Aina on niin kiinnostavia varsoja ja aina pitää katsoa, mitä niistä kehittyy. Toivotaan yhtä oikein hyvää hevosta vielä, jolla pääsisi kansainvälisiin lähtöihin saakka."