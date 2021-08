Next Directionilla tähdätään seuraavaksi Suomen mestaruuteen – Timo Hulkkonen pitää ovia auki useampaan ravi-Euroopan maahan

Terhi Piispa-Helisten

Timo Hulkkosen tallin supertähti Next Direction hurmasi lauantaina Ylivieskassa. Ruuna hakee seuraavaksi kolmatta SM-voittoaan. Myös Hulkkosen varsarintamalla on käynnissä mielenkiintoisia kuvioita.

Viime lauantaina Malja-ajon Ylivieskassa näytöstyyliin voittaneen Timo Hulkkosen Next Directionin kausi jatkuu seuraavaksi Vermossa derbypäivänä ajettavalla lämminveristen Suomen mestaruudella.

”Vermon jälkeen ajetaan mahdollisesti vielä lokakuun lopulla Kouvola-ajo. Talvi pyhitetään akkujen lataamiselle, palataan keväällä uudestaan asiaan”, kertoo valmentaja tähtihevosensa tulevat suunnitelmat.



Leppävirtalainen Hulkkonen on aktiivinen toimija usealla raviurheilun sektorilla. Oman kasvatustoiminnan lisäksi katse on käännetty myös Ruotsin suuntaan. Heinäkuussa järjestetystä Menhammar Online Salesista Hulkkonen huusi Petri Salmelan avustamana kovasukuisen orivarsan Pure Titanin reilulla 20 000 eurolla. Nuncion pojan kasvattaja on Ecurie D:n taustaltakin löytyvä Marko Kreivi.

”Hienon näköinen ori, jolla raamit ja suku kohdillaan. Valmennetaan ensimmäiset vuodet kotona. Kaiken ollessa kohdillaan siirretään ori takaisin Ruotsiin kolmevuotiskaudeksi”.



Ranskasta Hulkkonen aikoo ottaa kotiin Leppävirralle Ranskaan rekisteröidyn tämän kesällisen varsan Django Riffistä. Ensi kesälle odotetaan varsaa Fabulous Woodista. Satsaaminen useampaan maahan on tietoinen valinta.

”Tällä hetkellä Suomessa on vielä tarjolla hyvin palkintorahoja. Tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen. Senpä takia haluan pitää oven auki useampaan ravimaahan Euroopassa”, toteaa Hulkkonen realistisesti.

Hän haluaa samalla kuitenkin painottaa, että toiminnan pääpaino on edelleen Suomessa.

”Tänä kesänä syntyi kolme varsaa. Erityisen mielenkiintoinen on tammavarsa Readly Expressistä ja Surprise Rosesta. Nyt nähdään, kuinka Surprise Lord toimii emänisänä”, kertoo Hulkkonen intoa äänessään.



Hulkkosen mukavasti aloittanut Ruotsissa syntynyt Edima on suuntamaassa ruotsalaiseen valmennukseen. Tällä hetkellä Hulkkosen hevosista kilpailee länsinaapurissamme Tamara Skutnabbin valmennuksessa Surprise Lily.

”Tammalla on omat ongelmansa. Mutta ihan asiallisesti se on mennyt. Torstaina se starttaa Tamaran kotiradalla Östersundissa. Mukava että pystyn tukemaan Tamaran kaltaista nuorta valmentajaa”, kehuu Timo Hulkkonen Tamara Skutnabbin panosta Surprise Lilyn kanssa.



Hulkkosen Jalohepo Oy:n omistamat hevoset ovat yhtä lukuunottamatta lämminverisiä. Ainoa suomenhevonen kolmevuotias costellolainen Wertti oli aiemmin Antti Ojanperän valmennuksessa.

”Antin joutuessa sydänoperaatioon, halusin keventää heidän taakkaansa ja hain Wertin pois sieltä. Se on liian vilkas kaveri olemaan kotona. Se meni takaisin Jani Ruotsalaiselle”, kertoo Hulkkonen Wertin viimehetken kuulumiset.