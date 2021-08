Nurmoksella vilskettä: yksi eilinen huutokauppavarsa monesta Suomeen, rynnäkkö Solvallaan ja tähtäimessä Derby

Anu Leppänen

Timo Nurmos - vauhti on kova, mutta hymy ei hyydy.

Nurmoksen yksivuotishuutokauppailta oli työntäyteinen ja haaviin jäivät ori Our Pride (Maharajah), hinta 600000 kruunua, ori Kalypso Sisu (Readly Express) 380000, ori Nestor Schermer (Varenne) 280000 ja ori Readly Cash (Readly Express) 550000 kruunua. Jälkimmäinen tuli suomalaisomistaja Anssi Nordforsin omistukseen. Se on myös rajun kovasta 09,9 menneestä emästä Fleetfoot Hanover (Andover Hall), jolla on yli 2,3 miljoonan kruunun ansiot radoilta.

"Kaikki huutamani varsat tulivat omistajilleni", Nurmos kertoo.

"Hienoja varsoja, kerta kaikkiaan. Nordforsilla on jo meidän tallissa pari aiempaa hevosta. Muutenkin on hauska tilanne sekä hyvissä varsoissa että hevosenomistajissa. Olen saanut mukavasti uusi hevosenomistajia, joista moni satsaa oikein tosissaan. Esimerkiksi viime keskiviikkona koelähdössä 18,8 menneen kolmevuotiaan Ready Cash -oriin Global Caps omistavat NHL-tähti Nicklas Bäckström ja entinen huippumies Peter "Foppa" Forsberg. Capshan viittaa juuri Bäckströmin NHL-seuraan Washington Capitalsiin. Foppa on ollut jo pitkään kiinnostunut, mutta Bäckström on nyt hyvin tiukasti opiskelemassa lajia. Hän vietti esimerkiksi koelähtöpäivänä monta tuntia meidän tallillamme ja halusi kovasti oppia."

Työntäyteinen on keskiviikkokin. Ensin jännitetään 12 Derbyn ja Tammaderbyn karsintoihin Jägersrossa ilmoitetun hevosen kohtaloa lähtöratojen osalta. Sitten on tosiaan 10 startissa illan Solvallan Jubileumspokalen- ja Tammojen EM -raveissa. Tai oikeastaan yhdeksän, kun Ciak Bi joutui jäämään pois Big Noon Pokalenista.

Aloitetaan Derbystä, löytyykö joukosta voittajakandidaatteja?

"Löytyy! Tietenkin toivotaan hyviä lähtöpaikkoja, ja monella on saumaa finaaliin ja siellä menestykseenkin, jos taktiset kuviot ovat suosiollisia. Kaksi on minun papereissani kuitenkin ylitse muiden, oriiden puolella oriit Calgary Games (Readly Express) ja Chiru (Muscle Hill). Calgary Gamesista olen sanonut, että se on yksi parhaista hevosista tallissani kyvyiltään ikinä - toki tulevaisuus kertoo mihin asti se sitten kehittyy. Kuitenkin tykkään myös Chirusta todella paljon. Se ei ole iso, mutta asenne on kohdallaan, ja hevonen kasvaa valjaissa isoksi. Odotukset ovat sielläkin korkealla, kun Chirun kehitys on mennyt eteenpäin harppauksin. Kun vielä viime startissa kokeiltiin riisua kaikki kengät, oriin hieman kulmikas tyylikin muuttui paljon sulavammaksi. Kengät jalassa tulleet polvilyönnit jäivät pois. Se on mennyt aiemmin painavasta rautakengästä."

Entäpä illan Solvalla, kuinka käy?

"Suomalaispoikien Chicharita (Tammojen EM, 75-3) oli kyllä mahtava viimeksikin. Juoksu meni pieleen, mutta tamma voitti silti. Kuitenkin tässä on liikaa vaatia rutinoimattomalta tammalta takarivistä voittoa. Hyvän suorituksen se kyllä tekee, ja tästä kehittyy tällaisten lähtöjen hevonen."

"Parhaat saumat ovat ehkä toisen tammalähdön (75-4) Dixie Brick ja Arquana AS. Dixie voisi johtaa koko matkan ja ellei se tee niin ohi tulija voisi olla Arquana. Molemmat ovat kovia tähän lähtöön. Arquana tulee tauolta mutta on valmistautunut hyvin ja on kova tamma näihin porukoihin. Samoin Massimo Unico (lähtö 12) on liki pärjätä vaikka on paikka aika ulkona - ja niin on ihan moni muukin tänään. Mellby Good (lähtö 2, T4-2) on myös vahva ja liki minusta."

"Global Undecided (lähtö 1, T4-1) oli mahtava mennessään montén toisessa startissaan 10,9. Se on parempi täydellä matkalla ja olen optimistinen, vaikka vastuskin on kova. Indra Splitillä (lähtö 3, T4-3) on paikka ulkona ja siksi haasteita. Lara Boko (75-2) pärjäisi ravilla, mutta tamma on sen verran kuuma, etten voi luvata sitä. Crak di Girifalco (75-7) menee ensimmäistä kertaa kengittä, eikä ole ihan ulkona, mutta Asteroid voi olla liian kova vastus. Boston Wise L samassa lähdössä voi ehtiä ylöskin. Se on kova hevonen kovassa iskussa, mutta voltin nelosradalta voi jäädä liikaa alussa. Jos ei, sitten on saumaa."

Solvallan Jubileumspokalen -ravit (1. palkinto päälähdössä 1,5 miljoonaa kruunua) alkavat kello 19 Suomen aikaa. T75 menee kiinni 20.30. Jägersron Derbyn ja Tammaderbyn karsinnat ajetaan ensi tiistaina.