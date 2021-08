Aetos Kronos voitti Jubileumspokalenissa Elitloppetin sekä Derbyn voittajat ja sivusi ME-tulosta - Tamma-EM:ssä skandaalinkäryä

Terhi Piispa-Helisten

Aetos Kronos kolmevuotiaana Solvallassa. Ohjastajana silloin Johan Untersteiner - Jubileumspokalenissa Magnus A Djuse, kuten muutenkin viime aikoina. Valmennusvastuun on kantanut koko ajan Jerry Riordan. Aetos Kronosta hoitaa Heli Tarrimaa.

Ylivoiman syntymisessä edesauttoi myös vahva ohjassuoritus Magnus A Djuselta. Nuorukainen on vasta 21, mutta ajaa mahtavasti. Moni ei arvannut Aetos Kronoksen juoksevan keulassa, mutta Djuse sai oriin avaamaan lujaa ja Click Baitin avulla irtosi keulapaikka helposti. Admiral Asin ja Hail Maryn ravi ei toiminut. Don Fanucci Ze kiri mahtavasti takaa kirikierroksen 09,1-tahtia, mutta voittaja oli "mennyt jo". Click Baitin hyvä avaus tuotti kolmossijan.

Aetos Kronos meni iloisesti pullaillen keulassa täyden matkan harvinaisesti alle 1.10:n. Kilometriaika oli 09,9 eli sama jolla Readly Express voitti kisan 2017. Kyseinen lukema on myös voimassaoleva ME tällä matkalla 1000 metrin radoilla. Jubileumspokalenin ykköspalkinto nousi täksi kaudeksi miljoonasta 1,5 miljoonaan kruunuun. Voitosta iso kiitos kuuluu myös suomalaiselle hevososaamiselle, sillä oriin hoitaja on Heli Tarrimaa ja kengitysseppä puolisonsa Petri Tarrimaa.

"Ihan tajutonta", kommentoi selvästi liikuttunut Djuse ATG Liven haastattelussa.

"Hevonen meni kovasta avauksesta vähän innokkaaksi, mutta sillä on älytön moottori. Yleensä se saa kierrellä toista kolmatta rataa, utta nyt sisärataa. On selvää, että tällaisella juoksulla oritta on vaikea voittaa. Valmentaja ei antanut minulle ajo-ohjeita - ei sanaakaan ennen lähtöä."

Solvallan keskiviikkoillan T75 oli todella yllätyksellinen ja samaa teemaa noudatti tammojen Euroopan mestaruuskin. Pitkään suosikki Mellby Free näytti vetävän ehkä maaliin asti, mutta sen selkään alussa päässyt Norjan Miracle Tile (Cantab Hall) spurttasi lopulta helposti ohi. Muut jäivät kauas. Kristian Malmin valmentaa ja Erik Adielsson ohjasti mestaria. Malmin, 39, menetti hiljan valmentajakumppaninsa Trond Anderssenin syövälle, joten tämän voiton voinee omistaa Norjan taitavimpiin hevosmiehiin luokitellulle "Bullernille". Valmennustoiminta sijaitsee reilu sata kilometriä Oslosta pohjoiseen Birin raviradan tuntumassa.

Suomen edustaja Chicharita jäi alussa kauas takajoukkoihin, mistä kiersi kuudenneksi kilometriajalla 11,7/2100 metriä. Takaa ei ollut mahdollista nousta varsin rajun nopeassa lopetuksessa. Voittoaika oli 10,6. Tammojen täyden matkan ME 1000 metrin radoilla on Deliciouksen 10,0.

Tammojen EM:n yksi jounenkäänne oli saksalaislähtöisen Sybille Tinterin kahden mukana olleen valmennettavan Kate Baldwinin ja Namanga Bon myöhäiset poisjäännit. Ne johtuivat sääntöjen mukaan liian myöhäisestä saapumisesta karanteenitalliin. Lähdön ilmoittautumistiedoissa oli vaatimus saapumisesta karanteenitalliin viimeistään kello 16 kilpailupäivänä.

Illan 7-kierros päättyi Big Noon Pokaleniin, jossa nelivuotiaat ajavat takaa kolmevuotiaita lyhyessä voltissa. Paalun suosikki Asteroid piti kuin pitikin keulasta, mutta lähtöön oli lähellä syntyä jättimäinen suomalaisyllätys. Laakkosen veljesten omistama ja kasvattama Whothehillareyou kiri tosi lähelle. Mats Djuse ohjasti ja Reijo Liljendahl valmentaa.