Rainer Björkrothin ja Mika Lintilän varsa Izaak du Boulay koettaa syöksyä Ranskassa voittoputkeen - ”Haistan, että hevosessa on ainesta pitkälle”

Kuva: Ville Toivonen

Elinkeinoministeri ja Suomen Hippoksen hallituksen entinen puheenjohtaja Mika Lintilä kuvattuna Nordic King -raveissa Powerparkin puuhamiehen Pekka Lillbackan kanssa. Tänään Lintilä jännittää osaomistamansa Izaak du Boulayn puolesta.

Ravivalmentaja Rainer Björkrothin ja elinkeinoministeri Mika Lintilän omistama Izaak du Boulay kisaa tänään neljännen starttinsa Ranskassa. Uraki des Sartsin poika kilpailee myötäpäivään ravattavalla Meslay-du-Mainen radalla iltapäivän kolmannessa lähdössä, jonka starttiaika on 16.15.

Tomas Malmqvistin treenaama ori avasi Ranskassa kahdella laukkastartilla, mutta tuoreimmassa kilpailussaan 10. elokuuta Izaak du Boulay pääsi kultakantaan Pornichet'n radalla. Voittoaika oli keskipitkällä matkalla 17,2, ja ykkönen tuli varmalla tavalla.

Voiton ohjasti Malmqvistin tallilla työskentelevä nuori Cédric Parys. Hän jatkaa Izaak du Boulayn kärryillä tänäänkin.

”Parysilla on hyvä ote, ja hän ajaa siististi. Hän ohjasti noissa laukkakisoissakin hyvin, en moiti häntä, mutta valmentajaa vähän moitin, kun ilmoitti varsan epäsopiville radoille”, Rainer Björkroth nauraa.

Hän vakavoituu ja sanoo, että yhteistyö Malmqvistin kanssa pelaa hyvin.

”Minä olen aktiivisempi yhteydenpidossa, mutta kyllä hän aina vastaa. Izaak du Boulaylla pitäisi olla kaikki kunnossa päivän kisaa silmällä pitäen. Vastusta en tarkemmin tunne, kun Ranskassa kilpailee niin hurjan paljon hevosia.”

Björkroth sanoo, että myötäpäivään ravaaminen käy hyvin Izaak du Boulaylle.

”Ori juoksi koelähdön Caenissa (tulos oli 16,9), ja siellähän mennään meidän silmin katsottuna myös väärään suuntaan. Tuo suunta saattaa olla Izaakille jopa parempi”, Björkroth miettii.

Ministeri Mika Lintilä on Björkrothin mukaan aktiivinen hevosenomistaja, ja hän seuraa suurella mielenkiinnolla suojattinsa edesottamuksia. Kaksikolla on kolmevuotislahjakkuudestaan tulevaisuuteen toiveita.

”Startti kerrallaan mennään, ja sen näkee sitten, mihin asti ori kehittyy. Haistan, että hevosessa on ainesta pitkälle”, Björkroth linjaa.

Hänellä on ollut käsissään lämminveristen suurkisojen voittajia ja ravikuningatar Vintar. Onko Izaak du Boulayssa jotain poikkeuksellista?

”Poikkeuksellista... se on niin vahva sana. Izaak on nopea sekä ravivarma, vaikka laukkoja muutama tulikin, ja kaikin puolin helppo hevonen ja kiltti ajaa. Kun se pääsee Ranskassa juoksemaan kovista palkinnoista, niin sillä on mahdollisuus saavuttaa suuri voittosumma.”

Björkrothin toinen ässä Ranskan radoilla on ollut 6-vuotias Team Fantastiquen omistama Fighter Kiss, joka sekin kisaa Ala-Normandiassa valmentavan Malmqvistin treenissä. Montéssa menestystä niittänyt ruuna ravasi viime vuonna noin 40 000 euron ansiot, ja tämän kauden tienestit näyttävät jo liki samaa. Viime viikkoina Fighter Kiss on viettänyt hiljaiseloa.

”Sille tuli terveyden kanssa pieniä murheita, hengitysjuttuja. Ruuna treenaa nyt normaalisti, mutta lääkeainevaroaikojen vuoksi starttaaminen lykkääntyy ensi kuun alkupuolelle. Fighter Kiss on mennyt hienosti ja tehnyt Ranskassa kovan tilin”, summaa Björkroth Ranskassa seitsemän voittoa ottaneen ruunan kuulumiset.