Ville Kallen Derby-voitto täytti Jouko Paavolan toiveen: "Koko ajan väräjää täällä sisällä" – Olli-Pekka Hämäläinen oli tyytyväinen hyvin haastaneen Sipiseen kakkosesta

Terhi Piispa-Helisten

Ville Kalle vyöryi Derby-voittajaksi rapaisella radalla. Sen ulkopuolella kurottava Sipisee oli toinen ennen keulassa juossutta Huisi Hemmoa. Open strechillä Antti Kinnunen kirittää Margaridan viidenneksi kuvan ulkopuolelle jäävän Elanin jälkeen.

Suomenhevosten vuonna 2016 syntynyt ikäluokka on tiukasti Ville Kallen komennossa. Lapualaisori jatkoi ikäluokkakilpailujen voittosarjaansa, kun Kriterium, Varsakunkku ja Pikkukunkku saivat seurakseen Derby-voiton.

Ville Kalle nappasi 36 000 euron ykköspalkinnon kilometriajalla 1.26,2 2 100 metrin ryhmäajossa. Voittajan omistaa Janne Paavola. Sitä valmentaa hänen isänsä Jouko Paavola ja hoitaa Jannen vaimo Tuulia Paavola.

Huisi Hemmo huolehti matkalla vauhdinpidosta keulapaikalla. Sipisee juoksi sen takana, Suvelan Rinssi johtavan rinnalla ja Ville Kalle toisella radalla kolmantena.

Ohjastaja Ari Moilanen ei jättänyt mitään sattuman varaan, vaan käänsi Ville Kallen kiriin jo 1 200 metriä ennen maalia. Loppusuoralla ori vyöryi kärkeen ja piti takaansa iskeneen Sipiseen päänmitan päässä. Huisi Hemmo otti kolmossijan.

"Tällä hevosella on hieno tulevaisuus. Se jaksaa mennä kovaa pitkään", Moilanen kertaili voittajahaastattelussa.

"Kolome vuotta on oikeen tähärätty tähän, kun mä kaksivuotiaana rupesin sitä ajelemaan. On pikkuusen paree varsa", pitkän linjan hevosmies Jouko Paavola myhäili voittajaringissä.

"Koko ajan väräjää täällä sisällä. En oo lämpöösillä näin suurta voittanut, vaikka nekin on ollut hyviä", Paavola kuvaili tunnelmiaan.

Ville Kalle pääsee nyt lepäilemään kotioloissa, kun valmentaja suuntaa Leville lomareissulle. Sen jälkeen alkaa valmistautuminen kuusivuotiskauteen.

Hevosen hoitaja Tuulia Paavola löysi aikanaan Ville Kallen netissä olleen myynti-ilmoituksen perusteella.

"Sai jännittää maaliin asti, vaikka se oli tosi rauhallisen ja varman oloinen koko päivän", hän kuvaili tuntemuksia kisan aikana.

Janne Paavola ei kertomansa mukaan ole aktiivisesti mukana hevosten päivittäisessä elämässä.

"Teen mä niille ruokaa. Olen keskittynyt enemmän tähän maksajan rooliin", maatilaa pyörittävä omistaja hymyili.

Ville Kalle on tuonut jotain takaisinpäinkin, sillä sen voittosumma kohosi Derbyn myötä lähes 204 000 euroon. Ori on myös varsin suosittu siitoksessa. Heppa-järjestelmän mukaan sillä on siemennetty tällä kaudella 29 tammaa.

Vieskerin ja Nujuttaren pojan kasvattaja Eija Kärkkäinen oli onnellinen voiton jälkeen. Hyvillään hän oli jo silloin, kun orivarsa myytiin Janne Paavolalle.

"Tiesin, että heillä on kova ammattitaito. He ovat tosi mukava perhe, ja on saatu nauttia menestyksestä porukalla."

Ville Kallea loppusuoralla tiukimmin haastoi Jani Ruotsalaisen ohjastama Sipisee. Sen omistaja-valmentaja Olli-Pekka Hämäläinen oli hopeaan tyytyväinen.

"Lähtöarvonnan jälkeen ja kotona viikolla tehtyjen viimeistelyjen jälkeen ajattelin, että kaikki saavat kyllä juosta, ei kukaan tältä karkuun juokse. Neljän sakkiin odotin ilman muuta", Hämäläinen vastasi kysymykseen siitä, oliko hyvä kakkonen jopa yllätys.

Hän odottaa Sipiseestä tulevaisuudesta avoimen sarjan hevosta, jos isompia haavereita ei satu kohdalle.

Sipisee on Hämäläiselle tuttu koko elämänsä ajalta. Orin on kasvattanut Heikki Sipilän Mäki-Sipi Ay, mutta varsa on syntynyt Hämäläiselle tilaustyönä hänen kotonaan.

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu luonnollisesti myös kantakirjaus, sillä kilpailunäyttöjen lisäksi suku on kohdallaan. Sipiseen isä on Kihisee ja emä Sipsi on Siporin täyssisko.

Katso myös TalkKarin jakso viime elokuulta:

Talkkari vieraili Lapualla Jouko Paavolan luona tutustumassa muun muassa suomenhevosori Ville Kallen ja lämminveriruuna Troopersin treenaukseen