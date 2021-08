Kovien kauppamiesten kiinnostuksen kohde SE-tamma Pirttilän Roosa Jouni Miettiselle - ”Täytyy kuitenkin ymmärtää, että eihän hevosten mukana tule takuulappua”

Anu Leppänen

Jouni Miettinen, 68, on ravialan aktiivisimpia kaupantekijöitä. Hän kuuluu kimppaan, joka osti omistukseensa tuoreen SE-ravurin Pirttilän Roosan. Tamma tulee Miettisen valmennukseen Porin Pinomäkeen.

12. elokuuta Killerillä 4-vuotiaiden tammojen keskipitkän matkan tasoitusajon Suomen ennätyksen uusille sekuntiluvuille siirtänyt Pirttilän Roosa vaihtoi heti startin jälkeen omistajaa. Kasvattajat Sari Rissanen ja K&J Snowberry Oy eli Kalevi Kupiainen myivät tammansa Leo Mönttiselle. Pian Pirttilän Roosa jatkoi matkaansa S-Tallin eli Otto Salojensaaren omistukseen. Kierros täyttyi, kun Jouni Miettinen kimppoineen osti SE-ravurin itselleen.

Pirttilän Roosan noteeraama Suomen ennätys kirjataan numeroin 29,4. Vanha Suomen ennätys oli Sirun Siken kesäkuun lopussa tehtailema 33,2.

”Viiden miehen kiva kimppa koottiin ja ostettiin tamma. Kimpan koko on juuri sopiva, homma pysyy hyvin hanskassa. Koivun Antti toimi porukan kasaajana. Hän oli mukana jo Larvan Hurmoksessa. Hienoa, kun on ystäviä, joiden kanssa hankkia tällainen lahjakkuus. Oli iso asia, että Antti luotti hevosen minulle treeniin”, Jouni Miettinen kiittää.

”Keskiviikkona lähdetään Seinäjoelle kilpailumatkalle, ja samalla otetaan Pirttilän Roosa mukaan. Eihän tämäntasoisia suomenhevosia ole useinkaan tarjolla. Saatiin kaupat tehtyä mukavasti. Olen ostanut Otolta kymmeniä hevosia. Meillä vallitsee molemminpuolinen luotto. Eräänä vuonna Otolta ostetut hevoset ravasivat minulle rahaa 150 000 euroa. Täytyy kuitenkin ymmärtää, että eihän hevosten mukana tule takuulappua. Raviurheilu on mennyt nysväämiseksi. Jos tätä hommaa isommassa mittakaavassa mielii tekemään, niin riskejä pitää silloin ottaa. Ei auta pelata varman päälle. Kuten Otto sanoo, täytyy tehdä väljästi kauppaa.”

Pirttilän Roosa on Saran Särmän ensimmäinen radoilla nähty jälkeläinen. Oriin vuonna 2017 syntyneeseen ikäluokkaan kuuluu seitsemän varsaa. Kaiken kaikkiaan Saran Särmällä on 14 jälkeläistä eikä lisää tule, sillä entinen ori on nykyään ruuna.

Uransa jo kolmevuotiaana käynnistänyt Pirttilän Roosa on kilpaillut yhteensä 16 kertaa. Ykkösiä tamma on ravannut kaksi kappaletta, ja muita totosijoja Pirttilän Roosa on saavuttanut seitsemän. Tamman voittosumma on tässä vaiheessa karriääriä 8 450 euroa.

Miettinen satsaa voimakkaasti varsoihin.

”Tallin tilanne on tällä hetkellä hyvä. Nuoria hevosia on paljon. Vähän ihmettelen ravikuninkaiden miehiä. Kun kuninkaiden ura loppuu, niin sitten ollaan vallan hevosettomia. Jatkuvuutta pitää löytyä, ja varsoja täytyy olla tulossa kaiken aikaa”, Miettinen lausuu.

Miettisen 9-vuotias valioaikainen tamma Ponutella (Etupassi – Ponuella) on puolestaan lopettanut kilpauransa ja siirtynyt siitokseen. Liki 50 000 euroa radoilta rahaa ravannut tamma muutti Villi-hevosia kasvattavan Kari-Markku Karjalaisen luokse.

”Tamman takasen hankoside reagoi toista kertaa, ja teimme tällaisen päätöksen. Yksi kasvattaa ja yksi ajaa kilpaa. Ostetaan sitten Kari-Markulta aikanaan Ponutellan varsa. On minullakin tosin yksi oma siitostamma”, Miettinen kertoo.

Tammikuussa kuollut Larvan Hurmos jätti Miettisen talliin ja sydämeen ison loven.

”Se oli kova paikka, mutta elämän on jatkuttava. Rahaa tärkeämpää ovat muistot, ja niitä Larvan Hurmos minulle antoi", Miettinen sanoo.

"Esimerkiksi meidän Huuveri voitti Jyväskylän vuoden 2008 Kuninkuusraveissa oheislähdön. Ykköspalkinnon suuruutta tai pienuutta en muista, mutta sen tunteen muistan ikuisesti. Ei tässä hommassa auta alkaa rahoja laskea. Kuten joku on sanonut, kuolinpaidassa ei ole taskuja.”