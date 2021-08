SE-tamma vaihtoi heti ennätysjuoksunsa jälkeen omistajaa - ”Tehtiin oikein vanhan ajan kauppa”

Ville Toivonen

Leo Mönttisellä on meneillään vauhtiviikko: Ice Wine kiri keskiviikkona ketterästi Tammatähden voittoon uudella ennätyksellään 10,9, kauppaa on tehty neljästä hevosesta ja Pyörylän Paroni lähtee tavoittelemaan ruunaruhtinaan titteliä Ylivieskaan.

Eilen Killerillä 4-vuotiaiden tammojen keskipitkän matkan tasoitusajon Suomen ennätyksen uusille sekuntiluvuille siirtänyt Pirttilän Roosa vaihtoi heti startin jälkeen omistajaa. Sari Rissanen ja K&J Snowberry Oy eli Kalevi Kupiainen myivät tammansa menestysnimi Leo Mönttiselle.

Pirttilän Roosan noteeraama SE kirjataan numeroin 29,4. Vanha Suomen ennätys oli Sirun Siken kesäkuun lopussa tehtailema 33,2.

Pirttilän Roosa on Saran Särmän ensimmäinen radoilla nähty jälkeläinen. Oriin vuonna 2017 syntyneeseen ikäluokkaan kuuluu kahdeksan varsaa. Tamma on Kupiaisen omaa pitkän linjan kasvatustyötä.

Uransa jo kolmevuotiaana käynnistänyt Pirttilän Roosa on kilpaillut yhteensä 16 kertaa. Ykkössijoja tamma on ravannut kaksi kappaletta, ja muita totosijoja Pirttilän Roosa on saavuttanut seitsemän. Tamman voittosumma on tässä vaiheessa karriääriä 8 450 euroa.

”Viikonlopun jälkeen haen tamman tänne, se lähti Killeriltä vielä kotiinsa. Oli kyllä eilinen juoksu vakuuttava näyttö Pirttilän Roosalta”, Leo Mönttinen aloittaa.

”Rautiaisen Terho vinkkasi, että tamma olisi kaupan. Kalevi sanoi jo maanantaina voittajahaastattelussa, kun hänen toinen tammansa (Pirttilän Olga) oli ykkönen Lappeenrannassa, että hevoset ovat myynnissä. Siitä se lähti, ja kauppa solmittiin startin jälkeen. Tehtiin oikein vanhan ajan kauppa, kun ei koko summaa ollut raviloissa mukana. Maksoin käsirahan eilen ja tänä aamuna loput.”

Eikö hirvittänyt kätellä kauppaa tuoreesta SE-hevosesta? Silloinhan hinta on huipussaan.

”Ei suinkaan, just silloin se on hyvä lyödä kättä päälle. Saa luulotella kauemmin”, Mönttinen nauraa.

Hän jatkaa, että Pirttilän Roosan kanssa otetaan maltilla.

”Monelle suomenhevoselle tulee kova koti-ikävä, joten annetaan tamman kotiutua tänne kaikessa rauhassa. Mulla on asiasta pitkien aikojen kokemus. Kun kaikki systeemit ja maisemat muuttuvat, niin hevonen, varsinkin suomenhevonen, vaatii aikaa. Pitää ajatella hevosta, eikä olla suuna päänä ilmoittamassa starttiin. Pirttilän Roosa on maksettu Kriteriumiin, mutta katsotaan sitä ihan sen mukaan, miten tamma tänne sopeutuu. Päivä kerrallaan mennään.”

Mönttinen on muutenkin ollut hankintalaidalla. Hän osti Jarmo Heikkiseltä kolme hevosta: 20:sta kisastaan kolme voittaneen ja kahdeksan muuta mitalisijaa saalistaneen Overdosen, 3-vuotiaan Floorladyn ja vuoden vanhan Floorboyn.

”Tapio (Mäki-Tulokas) toi Overdosen keskiviikkona Vermoon, ja se on mulla kokeiltavana. Torstaina käydään Antero Tupamäen luona vielä taivuteltavana ja tarkastettavana. Mennään pikkuhiljaa eteenpäin. Floorlady oli Taulion Jerellä Liperissä treenissä, ja myin sen jo eteenpäin. Tamma jäi sinne Pohjois-Karjalaan. Floorboy on vielä laitumella”, Mönttinen kertoo.