Huippusukuinen Lady Rock on Eija Sorviston tallin uusin

Lady Rock ja Tuomas Korvenoja valmistautumassa Derbyn karsintaansa viime viikolla Vermossa. Nyt Kotihalli Oy:n lupaus, suurkilpailuvoittajan ja siitosoriin Jontte Boyn sisko, on siirtymässä Keski-Pohjanmaalle Eija Sorviston talliin.

Lady Rockin (Ready Cash) viimeiseksi startiksi Tuomas Korvenojan valmennuksessa jäi Derbyn karsinta, jossa se sijoittui kuudenneksi Sahara Jaeburnin (Ready Cash) voittaessa. Lady Rockin omisti ennen Sorvistoa kasvattaja Matti Kallio eli Kotihalli Oy, joka oli myös Jontte Boyn (Love You) suurtekojen, mm. Breeders Course ja Orsi Mangelli kolmevuotiaana Kriteriumin ohella, takana valmentaja Korvenojan ohella.

Lady Rockin parhaat startit ovat uran avausstartin voitto Solvallassa kolmevuotislähdössä täyden voltin ajalla 15,4 ja 60000 kruunun ykköspalkinnolla sekä Vermon kevään Derbysarjan 5000 euron arvoinen ykkönen ajalla 15,6/2620 metriä.

Lady Rockin uran tietoihin.

"Kimppahevonen tästä todennäköisesti tulee", Eija Sorvisto kertoo.

"Lady Rock on tänään jo tulossa uuteen kotiinsa. Olen kyllä innoissani tästä hevosesta. Se olisi kai kelvannut ulkomaalaiselle ostajalle siitostammaksi, mutta Kallio myi sen meille. Toivotaan että saadaan kasvattajarahoja tienattua vielä hänelle. Martti Ala-Seppälän panos oli myös tärkeä. Hän tamman meille löysi. Oikein hienoa saada tällainen hevonen talliin - toivottavasti se tuo myös iloa kilparadalta vielä. Sillä on vielä ikäluokkalähtöjä jäljellä. Toivetta on myös parantamisesta, koska tamman kilpailemista on tähän mennessä tällä sairastelut katkoneet kuulemma. Siinä tosiaan on kovan siitostamman ainekset myös, ja varmaan täytyy siirtää se sitten ajoissa sille uralle, mutta koitetaan onnistua vielä sitä ennen myös kilparadoilla."

Miten tallin hevosilla menee muuten?

"Ihan hyvin nyt. Alkuvuosi oli pettymys - varsinkin viime kauteen verrattuna. Mutta tällaista tämä raviurheilu on. Hevosilla on ollut kaikenlaista, ja parhaat ässät ovat olleet vähän telakalla. Nyt kuitenkin sekä Moonlight Velvet (i. Zola Boko, voittosumma 75850 euroa) että Ruotsista ostettu Very Charming (i. Chocolatier, tienestit 42624) ovat taas valmennuksessa vammojen jälkeen, eikä starttiin tarvitse mennä hirveän kauan, joitakin viikkoja toki. Moonlight Velvetiltä operoitiin vuohinen, jossa oli pieni murtuma ja Very Charmingilla oli hankosidevamma kolmen viikon päästä saapumisesta Ruotsista. Stoneisle Oceanin kolmevuotias pikkusisko Stoneisle Tornado (Juliano Star) on myös pian tulossa koelähtöön. Se teloi itseään ja on siksi viivästynyt vähän."

Tuleeko illalla Teivosta tai perjantaina Killeriltä menestystä?

"Smiley Match (T5-5) yllättäisi kyllä huoolta paikalta kovassa seurassa. Koitetaan vain päästä rytmiin ja saada ehjä juoksu tänään. Zolace (perjantai T5-2) sen sijaan voisi hyvältä paikalta juoksun onnistuessa pärjätä. Kuitenkin luvattu kurja keli mietityttää - en tiedä onko rapakeli oikein sen juttu?"

Eija Sorviston suojatit tienasivat kaudella 2020 yli 133 000 euroa.