Kuningattaren ura kalkkiviivoilla - Virin Camilla siirtyy siitokseen

Terhi Piispa-Helisten

Vuosi 2020 oli Virin Camillan. Tamma seppelöitiin Seinäjoella ravi-Suomen kuningattareksi.

Vuoden 2020 ravikuningatar Virin Camilla on kilpaillut ainoastaan kaksi kertaa tänä vuonna. Heinäkuisen Jämsän startin jälkeen valmentaja Reino Miettinen hautasi haaveet kuningatartittelin puolustamisesta Seinäjoella.

” Virin Camilla on saanut olla viime ajat joutilaana. Tämän vuoden tärkein tavoite oli saada tamma kantavaksi. Näyttää sille, että olemme onnistuneet siinä. Tamma on antanut meille niin paljon uransa aikana, ettei viitsitty väkisellä alkaa enää yrittää”, kertoo Reino Miettinen tähtihevosensa kuulumiset.



14-vuotias Virin Camilla kantaa Parvelan Retusta. Syntyvä huippusukuinen varsa herättäisi varmasti mielenkiintoa ostajissakin.

” Emännän mukaan varsaa ei myydä. Eiköhän siitä pitovarsa tule”, toteaa Miettinen hymyssä suin. Hän jatkaa realistisesti:

” Toivotaan vaan, että kaikki menee kunnialla varsomiseen saakka. Ainahan näissä on omat riskinsä”.



Maanantai-iltana Kuopiossa ravattavan suomalaisen illan kaikki lähdöt on nimetty Pohjois-Savon menestyshevosten mukaan. Illan pääkamppailu Savo-ajo on Virin Camillan nimikkokisa. Tämä lämmittää Miettisen mieltä.