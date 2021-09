Timo Nurmoksen kaikkien aikojen derbyviikonloppu: "Tunne ei voisi olla parempi"

Suomen ja Ruotsin Derby ratkaistaan perinteisesti samana syyskun ensimmäisenä viikonloppuna. Yksi nimi, joka on "aina" esillä molemmissa, on Timo Nurmos. Viikonloppu voi tehdä Nurmoksesta entistäkin historiallisemman näissä ympyröissä.

Anu Leppänen

Ei ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, Jorma Kontio ja Timo Nurmos. Miehet olivat mm. Readly Expressin (kuvassa Jubileumspkalenin voittajakehässä oriin 09,9 täyden matkan ME-juoksun jälkeen) menestysputken takana. Sunnuntaina Readlyn poika Calgary Games on suosikki voittamaan Ruotsin Derbyn.

Toinen melkein yhtä usein näissä derby-ympyröissä molemmin puolin Pohjanlahtea huseerannut suomalainen legenda on tietysti Jorma Kontio. Herrat liittyvät tietysti toisiinsa, Derbyjen tapauksissa ja muutenkin - urat ovat menneet monessa kohtaa käsi kädessä.

Nyt Kontio ohjastaa yhtä Derbyn suosikeista lauantaina Vermossa, Nurmoksen valmentamaa Sahara Jaeburnia (Ready Cash). Sunnuntaina hän ohjastaa Malmössä Ruotsin Derbyn suosikkia Calgary Gamesia (Readly Express) - samaisesta Nurmoksen tallista, tietenkin.

Tammaderbyn finaalin "Nurmoksen hevosta" Hoboken AMia (Muscles Yankee) ohjastaa Ulf Ohlsson, ja nimenomaan tässä kohtaa Nurmoksen osalta historiallisuus voi astua kuvaan. Tasan kymmenen vuotta sitten Nurmos teki sen historiallisen tempun, että voitti ensimmäisenä valmentajana samana viikonloppuna sekä Suomen Derbyn Seabiscuitilla (Credit Winner) että Ruotsin Derbyn Beau Mecillä (Jag Du Bellouet). Nyt jos Nurmoksen tallin hevoset veisivät samana viikonloppuna Suomen ja Ruotsin Derbyjen lisäksi vielä Jägersrossa pyhänä myös Tammaderbyn, olisi se taas vertaansa vailla.

"Ei tuollaisia auta miettiä", Nurmos tokaisee.

"Minulle lopputulosta tärkeämpää on itse tekeminen. Haluan että kaikki treenaamisesta, ruokinnasta, hoidosta ja kuljettamisesta alkaen on tehty hevosille parhaalla mahdollisella tavalla. En halua joutua jossittelemaan, että jos sen olisi tehnyt vielä toisin, niin lopputulos olisi ollut vielä parempi. Sellaista ei nyt ole, fiilis on ainakin täydellinen: kaikki on tehty. Hevosilla on kaikki niin hyvin kuin voi minun näkökulmastani olla. Kaikki treenit on päästy tekemään juuri suunnitellusti. Ei ole ollut huonoa keliä, ja olosuhteet ovat olleet juuri sellaiset kuin haluan niiden olevan. Hevoset ovat iloisia ja hyvinvoivia. Lähtökohta viikonloppuun on erinomainen."

Myös hevosten kapasiteetilla on vaikutusta. Onko tämä kaikkien aikojen vuosikerta Derbyssä Timo Nurmoksen tallista?

"En osaa sitä vielä sanoa. Hevoset ovat hienoja ja kyvykkäitä, ilman muuta. Kuitenkin aiemmissa ikäluokissakin on ollut todella hyviä ja tulossakin on kovia. Se miten hevoset kehittyvät jatkossa ja mitä tulevaisuus tuo niillä tulleessaan, se ratkaisee. Nämä voivat olla parhaita mutta voi olla että joku muu porukka olikin lopulta kovempia."

Entä mikä derbyjen ja tammaderbyn viisikosta on kovin, onko se Calgary Game?

"No onhan se ehkä siinä mielessä, että olen sanonutkin, että Calgary on yksi parhaista joita olen ikinä treenannut. Kuitenkin jatko sen ratkaisee. Esimerkiksi en ole vielä löytänyt Calgary Gamesista suurempia heikkouksia. Se on esimerkiksi isäänsä Readlyyn verrattuna numeroa isompi mutta kevyt ja juoksijatyyppinen kuitenkin, kuten isänsä. Samoin ravitekniikka saattaa olla astetta parempi. Readly oli vähän ahdas joissain kohtaa ja tarvitsi toisaalta obersekkiä. Calgary menee pitkänä pää alhaalla ja rennommin vielä sillä tavoin. Samaa niissä on se, että molemmat ovat todella fokusoituneena tehtäväänsä, juoksemiseen, kun kilpaillaan tai treenataan. Kuitenkin Readlyssä oli äärimmäistä vahvuutta suuriin tekoihin asti. Onko Calgaryssa samanlaista lujuutta, sen vasta aika näyttää. Sillähän on vasta kuusi starttia."

Voittaako Calgary Game siis Derbyn?

"Ei sellaista voi luvata. Nyt on niin kovat ikäluokat molemmilla puolilla, että pitää olla hevosella se hyvä päivä ja juoksunkin pitää onnistua. Calgary voi voittaa, mutta niin voivat neljä muutakin valmennettavaani finaaleissa. Ja mikä niistä on lopulta paras hevonen, senkin vasta aika näyttää, mutta Calgary on varmaan hyvä arvaus, molempiinkin."

Onko tällä viikolla keskitytty tallilla vain Derbyn voittamiseen, kun teillä ei ole starttihevosia lainkaan esimerkiksi torstaina tai perjantaina?

"Ei ne sen takia jääneet ilmoittamatta, vaan ei ollut vain sopivia raveja ja lähtöjä tallin hevosille. Tottakai koitetaan keskittyä huolella, mutta on sitä muitakin hevosia ja muutakin elämää. Esimerkiksi en näillä näkymin nyt ole lauantaina lähdössä raveihin Suomeen enkä liioin Jägersrohunkaan, vaan taidan olla silloin ajamassa hevosia ihan kotitallilla. Sunnuntaina vasta mennään sitten Malmöhön, mutta tämä aikataulu ehtii tässä toki vielä muuttuakin."

Millaisia mahdollisuuksia annat tallin muille starttihevosille viikonloppuna?

"Sahara Jaeburn (Vermon 75-7, Derby) on äärettömän kyvykäs sekin, ihan erilainen hevonen vain kuin esimerkiksi Calgary Games. Se olisi varmaankin taistelemassa voitosta täällä Ruotsissakin, jos olisi ollut täällä syntynyt. Samoja treenejä se on mennyt noiden muiden kanssa. Tämä on orimainen, vähän hiomaton timantti vielä, mutta sekä vauhtia että jaksavuutta on todella hyvän hevosen aineksien verran. Vermossa on ollut karkea rata, mutta jos se lauantaina on pinnaltaan hienompi, voidaan ajatella kenkien riisumista. Se on mennyt rautakengästä, joten vaikutus olisi ehkä ihan merkittävä. Ja ajoimme Eskilstunassa kengittä, ja sielä homma toimia ja vauhtia tuli kyllä lisää. Mutta Suomessakin ikäluokka on hirmukova nyt, ja monen asian pitää onnistua, jotta voitaisiin voittaa."

"Chiru (sunnuntain 75-6, Derby) on kehittynyt ja ollut mahtava myös. Se ei ollut kolmevuotiaana valmis Kriteriumiin. Calgary Games ehkä olisi ollutkin, mutta se tuli kipeäksi Kriteriumin alla. Kuitenkin Chiru on nyt noussut ihan hirmuisesti. Karsintaesitys oli ihan parasta ja voimia jäi vaikka kuinka paljon. Ilman kenkiä ja jenkkikärryt toimivat tälle ihan erityisesti. Sam Moteur ja Björn Goop ovat ysiradalta hyvä maali siinä edessä. Björn yleensä pääsee asemiin, ja Claes Sjöströmin on hyvä hyvä koittaa pitää sitä selkää edessä. Ihan kaikki on mahdollista."

"Kaikki on mahdollista myös Henry Flyer Sisulla (Bold Eagle). Se olisi voinut voittaa paremmalla tuurilla Kriteriumin, mutta se mm. löi jalkansa jenkkikärryn ramppiin (nyt mennään ohjelmatietojen perusteella tavallisilla kärryillä) Solvallan loppusuoralla ratkaisevassa vaiheessa. Myös sillä on samalla tavalla kuin Chirullakin kaikki mahdollista pyhänä. Hevonen on huippukunnossa ja lähtöpaikka hyvä. Sanoin ohjastajalle (Mika Forss), että valitse sinä lähtörata ja hän otti tämän. Meillähän oli vähän huono tuuri lähtöratojen valintavuorojen arvonnassa, mutta ei sen tarvitse haitata nyt."

"Hoboken AM (sunnuntain T75-3, Tammaderby) on myös kova hevonen ja hyvä sauma. Se tuntuu erinomaisen hyvältä treeniss (kuten muutkin starttihevoseni tänä viikonloppuna). Oman karsintansa Hoboken voitti vahvalla tyylillä ja voimia tallessa. Se hävisi Oaksinsa kanssa vähän epäonnisesti ja alkukausi on mennyt pieleen, mutta nyt tilanne on hyvä. Alkukaudella tuli polvilyönti ja siitä tullut haava vaivasi tammaa pitkään. Paikka on hyvä, enkä pelkää laukkaa tai vastustajia, vaan uskon hyvään mahdollisuuteen onnistua tälläkin."

Entä lauantain hevoset?

"Kapten Brodde (75-2) (i. S.J.'s Caviar) olisi voinut olla derbyhevosia sekin, jos olisi saatu ajettua sille parikin starttia ennen karsintoja. Sillä oli keväällä harmeja, mutta hevonen on tosi kyvykäs - varsinkin sarjoihinsa. Se lähteekin hyvin auton takaa ja mielestäni onnistumisen mahdollisuus on iso."

"Hevin Boko (75-7) on kanssa mainion tuntuinen ja se voi myös voittaa. Tamma on usien joutunut menemään raskaamaan kautta, ja tässäkin voi käydä niin. Se on voittanut johtavan rinnaltakin näitä lähtöjä, ja uskon että nytkin on hyvä sauma juoksupaikasta riippumatta. Viimeksi tuli yllättävä laukka, mutta sitä tuskin tarvitsee pelätä nyt."

Jännittääkö?

"Ei jännitä. Fiilis on pelkästään hyvä. Kun on kaikki tehty niin kun on parhaiten taidettu, voi ola hyvällä mielellä."

Suomen Derby ratkeaa lauantaina Vermossa kello 13 alkavissa raveissa (T75-sulkeutuu 15.15 ja Suuri Suomalainen Derby on sen kello 17.40 ajettava päätöskohde). Ruotsin lauantain raveissa on iso jackpot (rahtua vajaa kolme miljoonaa euroa bonusta). Peli menee kiinni 17.20 Suomen aikaa lauantaina, ravit alkavat 15.45. Sunnuntain Jägersron Derbyravit alkavat kello 14, T75 menee kiinni klo 16.