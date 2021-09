Mahatma Gee siirtyy Mauri Jaaralle

Tuomas Korvenojan tähän asti valmentama lahjakas nelivuotias Mahatma Gee on myyty Mauri Jaaran hevosenomistajille.

Tomi Kaminen

Upea Mahatma Gee valmistautumassa Derbyn karsintaansa. Ohjissa vakiokumppani tähän asti, Tuomas Korvenoja. Nyt ori on siirtymäsä Mauri Jaaran talliin.

Mahatma Gee on mennyt 12,7 ja ja tienannut 13048 euroa 22 startissaan. Ori on hirmukyvykkään maineessa, mutta sen vaikeudet usein lähtötohinoissa ovat aiheuttaneet voittotilin jäämisen toistaiseksi vain kolmeen tolppaan.

Tästä pääset Mahatma Geen starttitietoihin.

Hirmusukuisen Mahatman viimeiseksi juoksuksi Etelä-Suomesta käsin jäi Derbyn karsinta, missä ori oli kahdeksas. Mahatman isä on mm. Prix D'Ameriquen voittanut Maharajah (Viking Kronos), joka on näyttänyt suuruutensa jo myös siitosoriina. Emä Ivory Queen (Muscles Yankee) on puolestaan hambovoittaja Forbidden Traden (Kadabra) 09,0 sisko. Kaksikon emä Pure Ivory (Striking Sahbra) puolestaan meni voittoajan 09,7 ja tienasi jokseenkin miljoona euroa.

Mahatma Gee siirtyy siis Ruukkiin Mauri Jaaran valmennukseen.

"Varmaan parhaimman sukuinen hevonen, mitä olen koskaan saanut talliini", Jaara iloitsee.

"Se on myös ilmeisen kyvykäs, mutta myös ongelmia on ollut. Koitetaan tulla juttuun ja katsotaan, mihin se johtaa. Oriin ostivat vanhat yhteistyökumppanit Tommi Jaara (ei sukua) ja Jukka Mämmelä. Juuri ollaan menossa Tommin osaomistaman hevosen Lastsundayinmay (Revenue) kanssa Bodeniin. Sillä ja muillakin ajokeillani illan T64:ssä sattui vain huonot lähtöpaikat, joten menestys saattaa olla tiukassa niillä."