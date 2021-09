Orimattilalaistreenari Pasi Tikkala tapaturman seurauksena pitkälle sairauslomalle - ”Mietin, että ei tässä mitään hätää ole, niin kuin hevosmiehet nyt tapaavat miettiä”

Ville Toivonen

Orimattilalainen Pasi Tikkala huilaa syyskuun ajan. Tallilla on ottanut ison roolin hänen 19-vuotias poikansa Juho Honkanen.

Orimattilan hevoskylässä yli neljännesvuosisadan valmentanut Pasi Tikkala on syyskuun loppuun asti sairauslomalla. Tapahtumaketju alkoi jo elokuun puolivälin jälkeen.

”Olin viemässä kahta hevosta lopetettavaksi. Koetin ottaa toista niistä määränpäässä autosta ulos, mutta hevonen ei lähtenyt aluksi tulemaan. Käännyin sitten lastaussillalla siihen selin, ja hevonen ryntäsikin yhtäkkiä niskaan. Jäin sen jalkoihin, ja hevonen tramppasi mun päällä asvalttipihalla. Hevonen ei päässyt karkuun eikä mitään, ja ajattelin, että mulle tuli vain asvaltti-ihottumaa”, Pasi Tikkala aloittaa.

”Jalka turposi, ja siihen tulleesta haavasta vuoti kudosnesteitä. Mietin, että ei tässä mitään hätää ole, niin kuin hevosmiehet nyt tapaavat miettiä. Haava alkoi umpeutua, ja se näytti ihan siistiltä.”

Käänne huonompaan tapahtui kuitenkin noin viikon kuluttua rytäkästä.

”Jalka turposi taas, ja kivut olivat kovat. Unikaan ei oikein tullut. Vaimo sanoi, että pakko sun on mennä sairaalaan. Viime viikonloppuna sitten hakeuduin sairaalaan, ja mulle tehtiin ihosiirtoja ja haava avattiin. En osaa lääketieteellisiä termejä, mutta mustelmaan oli jäänyt kuollutta verta ihon alle. Veri ei tullut ulos tai elimistö ei hoitanut sitä pois, vaan veri painui sisäänpäin, ja siinä tuli sitten jonkinlainen tulehdustila”, Tikkala kertoo.

Hän kotiutui sairaalasta tiistaina.

”Vointi on nyt ihan ok. Pieniä kipuja on, ja kipulääkitys on edelleen päällä. 15. päivä on kontrolliaika. Joka toinen päivä käyn terveyskeskuksessa haavaa näyttämässä ja siteet vaihtamassa. Just tänään (perjantaina) aamulla kävin, ja sanoivat, että haava on parantunut hyvin”, Tikkala kommentoi.

Hän jatkaa, että haavakohdan kanssa pitää olla varovainen.

”Hevosella en ole nyt ajanut, enkä aja sairausloman aikana. Päältä vain neuvon, mitä pitää tehdä. Tuntuuhan tämä oudolta, kun on aina tottunut tekemään itse, mutta nyt pitää vain malttaa mielensä. Sairaalassa kävi aika pitkäksi, mutta täällä kotona voi kuitenkin pyöriä tallilla. Ravireissuilla saatan kulkea mukana, kenties autokuskin roolissa.”

Tallilla hommat hoituvat, vaikka vastuuvalmentaja käytännön askareista sivussa onkin. Tikkala kiittelee 19-vuotiasta poikaansa Juho Honkasta.

”Juho on ollut tosi terävänä, eikä mitään ongelmia ole talliarjessa ollut. Yksi hevonen lähti Varamäen Jounille, kun se on vähän hankala ajettava, mutta sekin tulee sitten tänne takaisin.”