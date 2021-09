American Hero ja Run For Royalty toivat Pekka Korven talliin kaksoisvoiton Suomen mestaruudessa – voittajan osaomistaja Toni Sarkama: "Mä en päässyt helpolla"

Terhi Piispa-Helisten

Pekka Korpi kannusti American Heron Suomen mestariksi. Kakkoseksi kesti johtanut tallikaveri Run For Royalty ennen ulkoa kirinyttä Majestic Mania.

Voittajaksi kiri Pekka Korven itsensä ajama American Hero, joka ohitti vetotöistä vastanneen tallikaverin Run For Royaltyn helposti loppusuoralla. Hotshot Luca kiri lähtöradalta 12 kuudenneksi. Lähdössä jaettiin 66 000 euroa palkintorahoja, joista Korven tallin hevoset nappasivat 48 000.

Run For Royalty piti helposti keulapaikan ja veti loppua kohti kiihtyvää vauhtia väliajoin 11,6–14,4–13,4 ja 9,2. Voittajan kilometriaika 2120 metrin ryhmäajossa oli 1.12,5.

"Tarkoitus oli, ettei ketään päästetä eteen. Ensimmäinen kierros mentiin rauhassa, ihme ettei ketään tullut painamaan päälle. Viimeisessä kurvissa hevonen oli hyvin ohjilla ja takaa ei tullut ketään, niin ajattelin, että nyt on hyvä sauma pärjätä", Korpi kuvaili lähdön tapahtumia voittajahaastattelussa.

Korpi ei sulkenut pois 5-vuotiaan American Heron kansainvälisen tason menestystä ensi vuonna, kun haastattelija Lauri Hyvönen asiaa tiedusteli.

"Kyllä mä uskon, että jos se terveenä pysyy ja pääse treenaamaan, niin kyllä se tuosta parantaa."

American Heron omistaa Team AA. Yksi sen jäsenistä on MT Ravinetin Ruotsin vihjeistä vastaava Toni Sarkama.

"Mä en päässyt helpolla. Loppukaarteessa oli niin tiukat paikat, ja näytti, että voisi vaikka voittaa, niin siinä kohtaa rupesi syke nousemaan", vahvasti loppusuoran tapahtumissa mukana elänyt Sarkama puhalteli haastattelussa.

"Tämä oli tärkeä lähtö siinäkin mielessä, että äidillä ja isällä oli aikanaan Twice More, joka hävisi Suomen mestaruuden Not A Spacecaselle maalikamerassa. Mä sanoin, että pistän pykälän paremmaksi."

Suomen mestari American Hero ja Team AA saivat ottaa vastaan onnitteluja kuulaassa syyssäässä.