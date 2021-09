Korpi ja kiltit tammat eivät Derbyssä häviä - nyt vuorossa Magical Princess - plussana Korven videohaastattelu

Pekka Korpi on aivan mahdoton mies. Hän hallitsee Suomen raviurheilua jo ties monetta vuosikymmentä. Uusin näyttö oli lauantain toinen perättäinen derbyvoitto tammahevosella, tällä kerralla Magical Princessillä. Kuuntele vielä "Kultasormen" videohaastattelu lopusta.

Terhi Piispa-Helisten

Derbyssä 2021 koettiin tammaenergiaa jo toista vuotta peräkkäin, sekä Pekka Korven tallin dominanssia. Keulan Magical Princess jatkoi pitkin siitokseen siirtyneen tähtiravurin Mascate Matchin työsarkaa.

Derbyn ykkönen oli Pekka Korvelle valmentajana jo kuudes. Hämmentävää on, että nyt, pääle 70-vuotiaana, Korpi tuntuu olevan vahvempi kuin ikinä. Korpi on voittanut Derbyn nyt kahdesti peräkkäin tammahevosella. Ennen Mascate Matchin (Muscle Mass) voittoa 2020 tammojen voitoissa oli 11:n vuoden tauko. Yleensä ottaenkin tammoille tulee ykkösiä näissä klassisissa kisoissa todella harvoin. Korven ensimmäinen Derby tuli jo vuoinna 1977 Viking Waylla (Shatter Way).

Tämän vuoden kisassakin Korven tamma otti 2620 metrin juoksun heti komentoonsa ja hallitsi jokaista metriä, aivan kuten viime vuonna Mascate Matchilla. Matkan varrella kävi tänä vuonna useampi kova ori kysymässä vauhtia, ensin Consalvo (Ready Cash), joka oli lopulta kolmas ja sitten suosikki Sahara Jaeburn (Ready Cash), jonka päivä ei ollut paras. Timo Nurmoksen valmentama ja Jorma Kontion ohjastama Jaeburn jäi seitsemänneksi. Viime metrit voitosta taisteltiin kahden tamman kesken, kun Magical Princessin kova kilpakumppani An-Dorra (Maharajah) kiri lujaa taustajoukoista Jarmo Saarelan kannustamana. Ohi ei ollut kuitenkaan asiaa - Magical Princess oli keulapaikalta vankkumaton.

"Ei Sahara Jaeburn ollut parhaimmillaan tänään missään tapauksessa", Kontio puhkui.

Kontiolla ja Nurmoksella on myös iso nippu menestyksiä Derbyissä molemmilla puolilla Pohjanlahtea. Huomisaamuna Kontiota odottaa lento kohti Kööpenhaminaa ja uutta derbyseikkailua. Matka vie lentämisen jälkeen sillan yli Malmön Jägersrohun takaisin Ruotsiin ja naapurimaan Derbyn suosikin Calgaruy Gamesin - Nurmoksen hevosen - rattaille. Kova Derbynimi on myös ollut Consalvon valmentaja Markku Nieminen.

Korpi putsasi Vermosta pöydän, sillä mies vei myös toisesta lämminveristen klassisesta suurkisasta Suomen mestaruudesta pokaalit oman kasvatin ja valmennettavan American Heron (Express Duo) rattailla. Eikä Korpi vienyt pelkästään voittoa vaan kaksoisvoiton: Santtu Raitalan ohjastama Run For Royalty (RC Royalty) kakkonen on myös Pekka Korven valmennettava.

Derbyn viime vuoden voittajaa Mascate Matchia kehuttiin muun muassa kiltiksi. Sama ominaisuus lyö selvästikin leimaa myös Magical Princessiin. Korpi kävi aidalla näyttämässä derbyvoittajaansa jotta ihailijat saivat omin käsin taputtaa tammaa. Monesti kilpahevosen kropassa on kisan jälkeen niin paljon adrenaliinia ettei tällainen ole mahdollista, mutta Magical Princess on poikkeus tässäkin mielessä.