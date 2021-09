"Pienimuotoinen harrastetila", kuvailee Antti Kinnunen tallitoimintaansa MT hevoset -jaksossa

Jukka Heiskala

Juha Jokinen (vas.) jututtamassa Antti Kinnusta.

MT hevoset ja Juha Jokinen vierailivat Antti Kinnusen luona Leppävirralla elokuun lopulla.

Kinnusilla riittää puuhailua kun normitöiden ohessa on rakentumassa uutta tallia, harjoitusrataa ja uuteen kotiinkin on päästy muuttamaan vasta 3 viikkoa sitten. Tila on Antti Kinnusen vaimon Henrikan kotitila. Antti on kasvanut pienestä pitäen hevosmaailmaan.

Uuden tallin pitäisi valmistua lokakuussa, Antti kertoo. Talliin tulee seitsemän karsinan lisäksi pesupaikka ja välinevarasto.

Eläinlääkäriksi Antti kouluttautui Tartossa. Antilla on Jarno Kauhasen kanssa yhteinen klinikka Lahden Jokimaalla, mutta pääasiassa työmaat on ympäri suomen Ruukista alaspäin.

Maanantait ja perjantait Antti koittaa pyhittää kotona hevosilla ajamiseen, ainakin aamupäivät. Antti antaakin tunnustusta vaimolleen hevosten hyvinvoinnista ja hoitamisesta, koska työnsä puolesta on paljon reissuhommissa.