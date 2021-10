Nurmoksen siitosori Win B.Hill starttaa pian Keski-Pohjanmaalta käsin

Tämän kauden Mountain Tallilla eli Sari ja Asko Lapilla Toholammilla astunut ori Win B.Hill on tulossa starttiin. Ori oli eilen harjoitusraveissa Kaustisella ja se tähtää 15. päivän Ylivieskan raveihin.

Ville Toivonen

Saa nähdä miten suu pannaan, kun Niko Jokela pääsee ohjastamaan Muscle Hillin 11-aikaista poikaa Win B.Hilliä Ylivieskassa 15. päivä.

Win B.Hillin (Muscle Hill) ura alkoi lupaavasti Pohjois-Amerikassa, ja valmentajansa Åke Svanstedt oli maininnut sen jopa mahdollisena hambohevosena. Kuitenkin vammat estivät suunnitelman, ja vammakierre keskeytti starttaamisen vuosiksi. Ruotsissakin ori on ollut kovasta pakkostarttisummastaa huolimatta voitokas harvoissa kilpailuissaan ja meni Ruotsin avausstartissaan 11,6 jäätävällä tyylillä..

Mountain Tallin Asko Lappi on valmentanut oritta siitostoiminnan ohella tänä vuonna, ja nyt sillä ollaan uskaltautumassa kilparadoille. Win B.Hill, 9, meni Kaustisella 20-vauhtia kovimmassa harjoitusravien sarjassa, mutta viimeiset sadat metrit olivat tietojen mukaan kymppiä ja tyyli miellytti. Kelikään ei ollut paras mahdollinen. Ohjissa oli Niko Jokela, joka on tulossa kyytiin myös Suomen avausstarttiin.

"Onhan tämä vähän rohkeaa tuoda siitosoritta radoille Suomessa", Asko Lappi hymähtää.

"Täällä oriin suosio tunnetusti katoaa helposti, jos radalla ei näytäkään parhaita puoliaan. Win B.Hill sai 16 tammaa tällä kaudella, joista ainakin 12 on tietojeni mukaan kantavana. Se on treenannut hyvin ja se näytti mukavalta Kaustisella. Hierojakaan ei löydä hepasta mitään kipukohtia, joten aika luottavaisia ollaan. Ylivieskassa on sopiva Nordic Divisionsin karsina, ja siihen koitetaan."

