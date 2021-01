Nurmokselta uusi Muscle Hillin poika Suomen siitosmarkkinoille ja kilparadoille: Win B.Hill

Mark Hall/USTA

Kuvan komistus Muscle Hill ei sentään muuta Suomeen, mutta sen poika Win B.Hill on muuttamassa Mountain Tallille Toholammille.

Win B.Hill on siitosoriiksi kokematon kilpuri, mutta Amerikasta kantautuneiden tietojen mukaan ori voi olla vaikka kovimmasta päästä ravureita kapasiteetiltaan, mitä Suomeen on tuotu. Suvultaan se on siitosoriluokkaa ja ulkonäöltään myös.

Nurmos osti Win B.Hillin Lexingtonin huutokaupasta vuosikkaana 2013 hintaan 65000 dollaria. Ori meni 13,0 voittaessaan uransa avausstartin Pocono Downsin noin 1000 metrin radalla marraskuussa kaksivuotiaana. Se juoksi kaksivuotiaana marraskuussa vielä toisen kerran ja sijoittui kakkoseksi. Kolmevuotiskauden keväällä valmentaja Åke Svanstedt kertoi Win B.Hillin olevan tallin suuri hambotoivo. Kuitenkin oriin hankoside reagoi ennen kauden avausta. Ori joutuikin pitkälle tauolle ja siirtyi Ruotsiin omistajansa Nurmoksen valmennukseen.

Seitsenvuotiaana ori palasi ryminällä. Se meni uransa kolmannessa startissa Rommessa 11,6 ja voitti väljästi, vaikka joutui 750000 kruunun pakkostarttisumman takia kilpailemaan heti tosi kovia vastaan. Senkin jälkeen kilpaileminen on tapahtunut harvakseen. Kausi 2020 alkoi vasta joulukuussa, mutta voitolla, kun Win B.Hill meni täyden voltin Solvallassa 14,1. Kaikkiaan startteja on kuusi ja voittoja kolme. Win B.Hill oli ilmoitettu starttiin joulukuussa vielä uudelleen, mutta se jäi pois kaviopaiseen vuoksi. Suomessa ori pääsee kilpailemaan oikealla voittosummallaan 18895 euroa, kun maassamme ei enää pakkostarttisummia määrätä 1. tammikuuta 2020 alkaen.

Pääset tästä Win B.Hillin tietoihin.

"Aina on ollut jotain pientä, enkä ole pitänyt kiirettä, kun hevonen on oma", Nurmos kertoo.

"Olen tiennyt, että kykyjä sillä kyllä on, joten ei ole ollut hätää. Hambotoivo ja hambotoivo, se olisi tietysti pitänyt näyttää. Mutta kaipa hevonen hyvältä tuntui, kun Åke sitä noin kovasti kehui. Kyllä se aika hieno hevonen on. Jorma Kontio esimerkiksi sanoi oriilla ajettuaan, että haluaa astuttaa tammansa sillä. Niin hyvän vaikutuksen ori teki."

Win B.Hillin emä Win B (Tagliabue) meni itse 12,0, voitti kahdeksan 24 startistaan sekä tienasi 134014 dollaria. Siitosboksissa se on ollut vielä tehokkaampi, sillä vain neljään eloon jääneeseen varsaan mahtuu pelkkiä juoksijoita: Win B.Hillin veljet ovat Southwind Warsaw (Chocolatier) 10,4, 427564 dollaria, Sortie 10,0 (Explosive Matter), 354939 taalaa ja Southwind Wrangler 13,0 (Windsong's Legacy) 58799 dollaria.

Emänemä Regression oli myös kova kilpatamma ja sitäkin parempi periyttäjä. Sen peräti 16 varsaan mahtuu hyviä kilpahevosia kautta linjan ja tyttäret ovat jättäneet siitosoreja: mm. Centurion ATM:n (S.J.'s Caviar) 09,0 ja Triumphant Caviarin (S.J.'s Caviar) 09,4 ja ENS Snapshotin (S.J.'s Photo) 09,6.

"Kuljetus järjestetään heti, ja Win B.Hill saapunee ensi viikolla", Asko Lappi Mountain Tallilta kertoo.

"Mielenkiintoinen projekti, ja hinnatkin sovittiin jo. Varsamaksu on 1400 euroa sisältäen arvonlisäveron. Hevonen näytettään Jokimaan orinäyttelyssä, ja pitää tietenkin myös alkaa liikutella sitä. Yritetään saada lisänäyttöä oriin hyvyydestä radoilta vielä."

Asko Lappi onnistui aiemmalla siitosoriprojektillaan Amour Amilla (Tagliabue) 09,5 mahtavasti voittaen mm. St Michel -ajon 09,9-tuloksella ja Killerin Eliitin sekä ottaen Kymi GP:n kolmosen ja uudestaan St Michelissä myös kolmosen kansainvälisissä porukoissa.