Huippusukuinen Onkel Invest Oy:n amerikkalainen Robertino muutti Etelä-Karjalaan - ”Kutkuttava haaste”

Ville Toivonen

Päivi Laakkonen-Mäkihongon Onkel Invest Oy:n hevosista valtaosa on valmennuksessa Ruotsissa, mutta myös Suomessa on hänen ravureitaan. Onkel Invest Oy:n omistaman tuoreen Ruotsin tammakriteriumin kakkosen Bright Crystalin isoveli Robertino tekee paluun radoille perjantaina Lappeenrannan koelähdössä.

5-vuotias Robertino (Donato Hanover – Mistersswithmuscle 10,4) on majaillut jo hyvän tovin Riina Piston tallissa. Päivi Laakkonen-Mäkihongon Onkel Invest Oy:n omistama ruuna on aiemmin vaikuttanut Reijo Liljendahlin ja Björn Goopin treenissä. Kyseessä on tuoreen Ruotsin Trav-Oaksin kakkosen Bright Crystalin kaksi vuotta vanhempi veli.

Viimeksi heinäkuussa 2020 kilpaillut Robertino on ilmoitettu perjantaiksi koelähtöön Lappeenrantaan. Ruuna on startannut urallaan kymmenen kertaa. Statistiikka kirjataan numeroin: 2-2-1. Robertinon tienestit ovat liki 20 000 euroa. Ennätyksensä 12,6aly ruuna viiletti voittokisassaan Vaggerydissa kesäkuussa 2020.

”Robertino ei ollut ihan Goopin tasoinen hevonen, ja omistaja päätti sitten, että kokeillaan Suomessa. Robertino on ollut täällä jo pidempään. Ruunan annettiin ensin huilata sen tulokesän, ja sitten se sairasteli talven. Robertino ei ole koskaan ollut pahemmin loukkaantunut mistään. Ruuna on etupäästä ahdas, ja se on pystypäinen. Hokit eivät ole Robertinolle mieleen, mutta koetetaan saada kengitys mahdollisimman kevyeksi, jotta myös talvella pystyttäisiin kilpailemaan”, Riina Pisto, 33, miettii.

”Sinänsä uskon hevoseen, ja luulen, että voittosummassa on vielä kasvun varaa. Hyvä, että koelähdössä on kirittäjiä. Tämä on hiitilläkin sellainen, että jos kaveri putoaa rinnalta, niin ruuna nostaa päänsä taivaisiin ja ihmettelee, että mihin se toinen jäi. Kotona Robertinosta ei saa oikein koppia. Koelähdössä koetetaan ajaa reipasta, jotta saadaan hevosesta kuva ja että päästään sitten starttailemaan.”

Onkel Invest Oy:llä ja Pistolla on ollut aiemminkin yhteistyötä.

”Ollaan perhetuttuja. Kaikki alkoi vuonna 2000, kun Päivin äiti Kaarina Laakkonen toi Hot Shotsin meille. Onkel Investin hevosista mulla on ollut Capeman ja Quick Freeze. Musta on tosi hienoa, että omistaja antaa hevosilleen toisen mahdollisuuden Suomessa. Faktahan on se, että Ruotsissa taso on ihan jotain muuta kuin täällä meillä”, Pisto sanoo.

Onko suurhevosenomistaja Laakkonen-Mäkihongon kanssa ollut puhetta laajemmasta yhteistyöstä?

”Ne ovat avoimia asioita, mennään päivä kerrallaan. Mistään muusta ei ole sovittu. Robertino on jo sinällään kutkuttava haaste.”

Luumäen Taavetissa Anttilan ravitalliaan pitävällä Pistolla on hoivissaan kymmenkunta hevosta.

”Varsoja on paljon, ja sitten on siitostammoja. Starttihevosia on nyt kolme: Robertino, Quite So Yanky ja Rising Thunder”, luettelee mukavalla voittoprosentilla 15 valmentava Pisto.