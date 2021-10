Casimir Tof matkaa Anita Soinisen kanssa Pihtiputaalle – oma talli haaveissa

”On hyvä kerätä kokemusta useammalta valmentajalta. On mielenkiintoista nähdä Ojanperän valmennussysteemit. He pärjäävät niin nuorilla kuin vanhoilla hevosilla”, hevosenhoitaja toteaa.

Casimir Tof menee osaomistaja-valmentajansa mukaan hokeilla siinä missä kesäkengälläkin.

Hyvin T75-tasollakin menestynyt Casimir Tof siirtyi Nina Pettersson-Perklénin valmennuksesta Anita Soinisen listalle.

Hevosen arkeen ei muutoksella sinällään ole suurta vaikutusta. Osaomistaja Soininen lopettaa hevosenhoitajana Pettersson-Perklénillä ja siirsi hevosensa omaan valmennukseensa.

”Ainoa isompi asia on tallin vaihtuminen minun muuttaessani pois etelästä”, kertoo Soininen.

Pitkän linjan hevosammattilainen Anita Soininen työskentelee viimeistä viikkoaan hevosenhoitajana Siuntiossa. Marraskuun alusta alkavat työt Team Ojanperällä.

”Casimir Tof menee muutamaksi viikoksi isälleni. Sitten lähdemme yhdessä kohti Pihtipudasta.”

Seitsemänvuotias Casimir Tof ei ole kilpaillut huhtikuun lopun jälkeen. Ruuna polki kummallekin päkiäiselle viime startissa. Kesäkuun lopun startista se joutui jäämään pois saatuaan haavan jalkaansa. Nyt kaikki alkaa näyttää valoisalle.

”Odotellaan kaikessa rauhassa talvea. Ruuna menee yhtä hyvin hokeilla kuin kesäkengällä. Luulisi pohjoisemmassa lähtöjen olevan tuon rahaiselle hevoselle myös vähän helpompia kuin eteläisessä Suomessa.”

Aloittaessaan Ojanperällä Soininen saa jälleen työskennellä suomenhevosten kanssa.

”Sinällään on hauskaa, että minun suomenhevosihmisen ensimmäinen oma valmennettava ja suurelta osin nykyään omistamakin hevonen on lämminverinen”, nauraa Anita.

Hänen isänsä on Erkki Soininen, jonka valmentamat Hovin Papitar ja Vokkerin Purje osallistuivat useampana vuotena kuningatarkilpaan.

Ennen Pettersson-Perklénille siirtymistään Anita työskenteli useamman vuoden Esa Holopaisella. Siellä hänen passejaan olivat muun muassa Boker ja Viktor Kärppä.

Anita on tietoisesti vaihtanut työpaikkaa säännöllisin väliajoin.

”Haaveissa olisi jossakin vaiheessa pitää omaa tallia. On hyvä kerätä kokemusta useammalta valmentajalta. On mielenkiintoista nähdä Ojanperän valmennussysteemit. He pärjäävät niin nuorilla kuin vanhoilla hevosilla.”