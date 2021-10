”Syöpä ei valikoi uhrejaan” - Veteläinen ja Mikkola pistävät pinkkiä päälle

Kuva: Ville Toivonen

Pudasjärveltä lähtöisin oleva ja Ruotsin kautta Teivoon kulkenut Antti Veteläinen vaihtaa tutun musta-oranssin ajonuttunsa lokakuun ajaksi pinkkiin.

Teivossa valmentava pariskunta Kaisa Mikkola, 27, ja Antti Veteläinen, 33, lähtevät toista kertaa mukaan Roosa nauha -keräykseen. He lahjoittavat lokakuun ajopalkkionsa lyhentämättöminä keräykseen. Sekä Mikkola että Veteläinen ohjastavat lokakuun ajan Roosa nauhan tunnusväreissä eli pinkissä ajonutussa.

”Tästä on tarkoitus tehdä perinne. Viime vuodesta jäi hyvä kokemus, ja kaikki meidän yhteistyökumppanimme olivat sitä mieltä, että ilman muuta ollaan myös nyt mukana. Asia on tärkeä, ja samalla on tarkoitus näyttää yhteiskunnalle, että me hevosihmiset välitämme. Hakea siis lajille yhteiskuntahyväksyntää”, Antti Veteläinen kertoo.

”Syöpä ei valikoi uhrejaan, vaan se iskee yli laji- ja puoluerajojen. Meilläkin on ammattikunnassa tästä kokemusta esimerkiksi Teivaisen Antin tarinan myötä. Kova tauti, mutta nyt mies on elämänsä kunnossa.”

Kansainvälisen Roosa nauha -keräyksen juuret ovat 1990-luvun alussa ja Yhdysvalloissa. Veteläinen sai idean kampanjaan mukaan lähtemisestä Ruotsin vuosiensa aikana. Huippuohjastaja Erik Adielsson on toiminut länsinaapurissa näkyvästi Roosa nauha -keräyksen keulakuvana.

”Adielssonin tempaus jäi itselleni mieleen, ja se, miten se toi hyvää boostia koko lajille. Meillä kukaan ohjastajista ei ollut vielä lähtenyt mukaan, ja ajateltiin, että ollaan me sitten ensimmäiset. Liekö se pinkki ollut suomalaisille epämukava väri. Aina kun pukukopilla vetäisee Roosa nauha -puseron päälle, niin joku murjaisee vitsin. Seuraavassa lauseessa kuitenkin jo vakavoidutaan ja tunnustetaan asia painoarvoiseksi”, Veteläinen sanoo.

Viime vuonna Veteläinen ja Mikkola haastoivat muuta ravi-Suomea keräykseen mukaan. Tänä vuonna painopistettä tarkistetaan hieman.

”Emme haasta ketään, mutta kannustamme kaikkia mukaan. Haastamisesta saattaa tulla sellainen vaivaantunut tunne. Jokainen saa tehdä omat ratkaisunsa ja osallistua omalla panoksellaan”, Veteläinen lausuu.

Suomessa Roosa nauha -keräyksen järjestää Syöpäsäätiö. Alunperin kampanjan tarkoituksena oli herättää tietoisuutta rintasyövästä. Keräyksen tuotot ovat kasvaneet, ja viime vuonna tuotoilla oli mahdollista tukea rintasyöpätutkimuksen ohella myös muiden syöpien tutkimustyötä. Suomessa Roosa nauha -keräys järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003. Vuosien varrella on kerätty yli 10 miljoonan euron tuotto.

Keräys kestää lokakuun loppuun saakka. Valtakunnallista Roosa nauha -päivää vietetään perjantaina 8. lokakuuta. Keräys näkyy muutenkin ravialalla. Oulussa kisataan Roosa nauha -ravit tulevana maanantaina.

Syöpäsäätiön Roosa nauha -sivut