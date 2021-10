Uutiset

Miia Salminen on päässyt kilvanajon makuun – oma valmennettava Zumuman kisaa vuoden voitokkaimman ravurin tittelistä Uutiset "Zumuman kilpailee loppu-uransa meidän tallistamme käsin."

Elina Paavola

Miia Salminen on ohjastanut Suomen Hippoksen tilastojen mukaan 228 startin verran kilpaa. Voittoja hänellä on 23, joista 10 on tullut tänä vuonna.

Miia Salmisen nimi on nähty viime vuosien aikana yhä useammin ohjastajana ympäri Suomen. Lokakuun puoleen väliin mennessä on ajettuja startteja sekä voittoja enemmän kuin viime vuonna yhteensä. "Koronarajoitukset laittoivat minun tavalliset työni lähes seisahduksiin. Ennen koronaa minulla oli 14 työntekijää yrityksessäni. Kilvanajo on aina kiinnostanut minua, ja niinpä aloin kiertämään enemmän ajamassa”, kertoo tapahtumatuotannon parissa ennen korona-aikaa työskennellyt Miia Salminen. Tämän kauden voitoista kahdeksan Miia on saavuttanut omalla valmennettavallaan Zumumanilla. Viimeisin voitto tuli tiistai-iltana Mikkelistä. Miia on liisannut keväästä lähtien kuusivuotiaan ruunan sen kasvattajalta Krista Skutnabbilta. Kyseessä on Miian itsensä ilmaisemana loppuelämän liisinki. "Zumuman kilpailee loppu-uransa meidän tallistamme käsin. Kristan mukaan saan pitää hevosen niin pitkään kuin haluan”, kertoo Miia tänä vuonna jo 12 kertaa voittaneesta Zumumanista. Voittomäärällään ruuna on yksi Suomen voitokkaimmista ravureista tänä vuonna. Kirjoitushetkellä edellä on vain Summitie 13 voitolla. 12 voittoa on myös Unique Creationilla, Parvelan Retulla ja Hottisella. Zumumanin menestyksen lisäksi Miia voi laskea kauden meriitteihin Ravinaisten SM-tittelin sekä Turun Ravinaisten Mestaruusajon voiton. "Mukavia kisoja ajaa, voittaessa tuollaisen kisan on tehnyt oikeita asioita ohjastajana kyseisissä lähdöissä”, naurahtaa Miia. Amatööriohjastajien SM-finaalissa Miia päätyi seitsemänneksi, mutta hän oli silti tyytyväinen kisan antiin. "Ylivieskan lähdöissä ei tullut menestystä. Kuopiossa meni ihan hyvin. Yksi ennakkoon paremmista hevosistani jäi ikävä kyllä pois. Monella kilpakumppaneista on paljon suurempi rutiini kuin minun reilun 200 startin ohjastajaurani. Joten olen tyytyväinen." Hevoset ovat täyttäneet Miia Salmisen arjen korona-aikana. Elämänkumppanin, Suomen eturivin ohjastajiin kuuluvan Antti Teivaisen, kanssa Miialla on Nurmijärvellä pienimuotoista valmennustoimintaa. Enimmäkseen hevoset ovat parin omia tai kimppojen omistamia. ”Viime aikoina on tarjottu hevosia enemmänkin valmennukseen. Emme ole kuitenkaan alkaneet kasvattaa määrää. Anttihan kiertää usean illan viikossa ajamassa raveissa. Minulla alkaa työt lisääntyä tapahtumatuotannon heräillessä koronan jäljiltä." Tulosten valossa ymmärtää, että parin valmennuspalveluille olisi kysyntää. Zumumanin lisäksi tallista löytyy viime vuoden kolmevuotisikäluokan parhaimmistoon kuuluva Core Catcher. Antti Teivaisen vuoden 2012 Kriterium-voittaja Bosses Lily on siirtynyt siitokseen. Nyt Maharajahista kantava tamma teki esikoisen tänä vuonna So Perfectistä. Puheen kääntyessä Core Catcheriin, ei nelivuotiskausi ole sujunut lainkaan odotusten mukaisesti. "Sille tuli mahahaava, ja ruuna ei ole kuin yksittäisissä starteissa omalla tasollaan. Nyt ongelmat alkavat olla voiton päällä. Lähdetään lauantaina Tallinnaan ajamaan kilpaa sillä ja tallikaveri Swan Ordenilla." Tallinna kuulostaa äkkiseltään erikoiselle paikalle kilpailla. Miia Salminen on kuitenkin tottunut Tallinnan ravien osallistuja. Tallinnan reissun Miia tekee saman vuorokauden aikana. "Palkinnot ovat ihan asiallisella tasolla. Core Catcherilla on sen verran paljon rahaa, että josko saataisiin helpompi startti alle Tallinnasta. Taso on kuitenkin ihan asiallinen Virossakin. Swan Orden lähti mukaan matkakaveriksi, ja saa sopivasti startin alle ennen Kymenlaakso-ajon karsintoja." Heinäkuun alussa Miia Salminen ajoi kilpaa Tallinnan uuden radan avajaispäivänä. Tuloksena oli muun muassa voitto Core Cathcherilla. Lauantain ravit ajetaan vielä vanhalla radalla. "Ensi vuonna ajetaan uudella radalla säännöllisesti kilpaa. Ensimmäisen kerran perusteella kavioura uudella radalla oli oikein hyvä ja hevosystävällinen. Nyt rakenteilla on katsomo- ja tallirakennuksia. Heinäkuun alussa siellä on taas tarkoitus ajaa amerikkalainen ilta tämän vuoden avajaisten tapaan. Se oli viimeksi todella hienosti järjestetty tapahtuma”, vinkkaa Miia Salminen suomalaisille ravituristeille. Miia Salminen on päässyt ajamaan kilpaa Suomen ja Viron lisäksi Norjassa, Tanskassa ja Venäjällä. Ensi vuodelle Miialla on paikka naisohjastajien EM-kilpailuun, jotka ovat jääneet järjestämättä koronan takia. Itänaapurin reissulla hän joutui vuorokaudeksi putkaan. "Matkatoimisto oli hoitanut minulle vahingossa liian lyhyen viisumin. Sitä sitten selviteltiin poliisiasemalla vuorokauden verran”, muistelee Miia nyt jo hymyssä suin. Aiheet Antti Teivainen Miia Salminen Zumuman