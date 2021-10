Janne Ranta-Krenkku palaa raviurheilun pariin riviharrastajana: "Ennen harrastin kaivinkoneella kaivelua hevosten ohella, nyt aion harrastaa hevosia kaivinkonetöiden ohella”

Ville Toivonen

Janne Ranta-Krenkku palaa raviurheilun pariin harrastajana.

Reilu vuosi sitten Ruotsista Menhammarista palannut Janne Ranta-Krenkku on ollut Suomessa olonsa ajan ilman hevosia. Varsavalmentajaksi aiemmin profiloitunut Ranta-Krenkku on viime aikoina keskittynyt maansiirtopuolen koulutuksen suorittamiseen. Hevosille ei ole juuri jäänyt aikaa. Nyt tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos.

Ranta-Krenkku hankki Ruotsista 12-ennätyksisen Activistin (i. Cantab Hall). Koko uransa Pasi Aikion valmennuksesta kilpaillut Menhammarin kasvatti on uudelle valmentajalleen tuttu hevonen pitkältä ajalta.

"Minä opetin sen ajolle aikanaan Menhammarissa, ja ajelin sillä muutenkin silloin tällöin viime vuosien aikana. Kävin koeajamassa sen vielä äskettäin ennen ostopäätöksen tekemistä."

Reilut 20 000 euroa 19 kilpailuun tienannut Activist on kilpaillut viimeksi heinäkuussa. Vuoden alussa ruuna ehti voittaa Solvallassa Örjan Kihlströmin ohjastamana. Suomeen ruuna saapuu lähiaikoina.

"Kun kuusivuotiaalla hevosella on ainoastaan 19 kilpailua, on ongelmia ollut matkan varrella. Katsotaan josko me saataisiin ruuna uudelleen iskuun."

Activistin omistajaksi tulee valmentajan lisäksi Menhammarissa edellen työskentelevä suomalainen Reko Seppä sekä yksi Ranta-Krenkun pitkäaikainen hevosenomistaja.

"Yritetään aluksi ajaa Suomessa kilpaa. Jos ruuna esittää hyviä otteita täällä, ei Ruotsissa kilpaileminen ole poissuljettu vaihtoehto”.

Suuremmasta paluusta tallinsa jo aiemmin myyneen Ranta-Krenkun ei ole kyse.

"Ennen harrastin kaivinkoneella kaivelua hevosten ohella, nyt aion harrastaa hevosia kaivinkonetöiden ohella. Vuokraan ruunalle karsinapaikan vieraalta. Olen välillä repputöissä, jolloin on hyvä saada ulkoistettua ruunan päivittäinen hoito."