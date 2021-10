Mika Forss korvaa Ulf Ohlssonin Åbyssä mm. Milliondollarrhymellä - Calgary Games topissa

Anu Leppänen

Mika Forssilla oli Åbyn mestaruusraveissa onnea ja epäonnea jo ennen kisojen alkua. Miehelle tuli kivikovia bonusajokkeja, mutta lähtöpaikat ovat huonot.

Forss sai nimittäin poisjääneen Ulf Ohlssonin kaksi kovaa ajokkia, avoimen Ruotsin mestaruuden Milliondollarrhymen (T75-7) ja kolmevuotiaiden EM:n Idomenio Sisun (T75-2). Jälkimmäinen starttaa Petri Salmelan tallista, Milliondollarrhyme Fredrik Larssonilta ja Tammojen mestari ja mestarikandidaatti Hevin Boko (T75-1) Timo Nurmokselta.

Mitä ohjastaja Forss tuumaa ajokeistaan?

"Voi kun olisi tällaisia päiviä enemmän", Forss huokailee.

"Kolme ajokkia riittää vallan hyvin, jos on näin hyviä hevosia. En edes haluaisi enempää, se on pois keskittymisestä. Kuitenkin kaikkien lähtöpaikkoja voisi parantaa. Hevin Boko on kova tähän seuraan, kuten se on näyttänytkin. Sillä on tähdätty tähän, mutta nyt ollaan vähän tuurienkin armoilla tuolta (rata 12). Idomenio on kapasiteetiltaan riittävä ja pärjää näissä lähdöissä. Se oli E3:ssa älytön, sitten vähän hiljaisempaa ja nyt taas parempaa, mutta paikka on tässäkin yönmusta. Samoin Milliondollarrhymellä. Täytyy toivoa vähän onnekkaita vaiheita, joiden jälkeen pääsisi käyttämään ruunan huimaa nopeutta. Todella mielenkiintoinen ajokki joka tapauksessa, kuten nuo kaksi muutakin!"

Mikä on Calgary Gamesin päivän vire, Frederica Sandberg?

"Erinomainen! Ori ei ottanut mitään stressiä parista Menhammarin keikasta. Se oli ihan samanlainen sen jälkeen. Nyt on ollut taas normitreeni. Ennen karsintaa Menhammarissa vierailu vaikutti treeneihin. Calgary on loistavassa vireessä - kaikki hyvin täällä!"

Åbyn Ruotsin mestaruus- ja EM-ravit alkavat kello 15.45 Suomen aikaa. T75 starttaa tavalliseen aikaansa klo 17.20.