Parvelan Retu Pohjoismaiden paras – "Suomenhevoset ovat nostaneet tasoaan, meillä on nyt paljon hyviä nuoria suomenhevosia"

Suomen Hippos / Juho Hämäläinen

Hannu Torvinen sai loppumetreillä keskittyä taputtamaan ajokkinsa Parvelan Retun PM-voitolle. Toisen sijan otti Santtu Raitalan ohjastama Evartti.

Lauantai-illan jo kääntyessä yöksi Turun Metsämäen raviradalla kilpailtiin kylmäveriravureiden Pohjoismaiden mestaruudesta. 30 000 euron arvoisen voiton vei näytöstyyliin suomenhevonen Parvelan Retu. Se juoksi 2 100 metrin ryhmäajossa kilometriajan 1.21,2, joka jää vain kaksi sekunnin kymmenystä Suomen ennätyksestä.

Reipasvauhtista lähtöä vei ensimmäiset 1 600 metriä johtopaikalla Jokivarren Kunkku. Sen takaa rinnalle kierros ennen maalia nostanut tallikaveri Evartti yritti loppukaarteessa karkumatkaa, mutta toisella radalla kolmantena matkannut Parvelan Retu jyräsi eleettömästi edelle. Kolmanneksi ehti Stallone ennen Landen Paukkua.

"Vähän jännitti, kun hevonen oli radalla tänään erikoisen rauhallisen tuntuinen. Mutta maalisuoralla sai tosiaan lasketella ihan rauhassa"; Parvelan Retun ohjastaja Hannu Torvinen kuvaili TotoTV:n haastattelussa.

"Suomenhevoset ovat nostaneet tasoaan, meillä on nyt paljon hyviä nuoria suomenhevosia", Torvinen muistutti.

6-vuotias Parvelan Retu on monelle "seuraava Viesker", eli sitä verrataan yleisesti kaikkien aikojen parhaaseen suomenhevoseen. Parvelan Retu on voittanut uransa 41 kilpailusta 38 ja sijoittunut kahdesti toiseksi sekä kerran kolmanneksi. Samalla se on voittanut merkittävimmät ikäluokkalähdöt, Suur-Hollola-ajon ja nyt Pohjoismaiden mestaruuden. Kuninkuuskilpailuun ori ei ole vielä osallistunut.

"Ei tarvinnut tehdä mitään ihmeellistä ennen tätä lähtöä, hevonen on niin hyvä. Se on uskomaton hevonen, näyttää hyvältä aina kotona ja kisoissa", orin valmentaja ja osaomistaja Petri Laine kuvaili TotoTV:n haastattelussa valmistautumista. Hän omistaa Lakos Team Ay:n nimissä kilpailevan orin yhdessä Ismo Koskisen kanssa.

Parvelan Retun hoitaja on Emmi Laine. Hän kuvaili oria kotioloissa kiltiksi ja rauhalliseksi. Liisingin ja Maiskauksen pojan on kasvattanut Marjo Vanninen.

Kylmäveristen PM-monté ajettiin kotimaisin voimin. Voittaja Sjö Kongenille tosin soi Norjan kansallishymni, sillä Kauhavan Yli-Härmässä asustava ruuna on rekisteröity käytännön toimien helpottamiseksi syntymämaahansa Norjaan Team Komioiden nimiin. Voittajaa valmentaa Antti Ala-Rantala ja ratsasti Heli Perkiö. Hoitaja on Tiina Ala-Rantala.

Lämminveristen avoimessa PM-kisassa mentiin siinäkin kotimaisin voimin. Voiton vei kajaanilaisen Shadow Teamin tanskalaissyntyinen Ambrogio. Sitä ratsasti Nelly-Janiika Korpikoski. Valmentaja on Maarit Ollikainen ja hoitaja Emmi-Noora Lukkari.