Hanna Rusanen suuntaa Kuuselan Wiltterin kanssa Poriin maltillisin odotuksin – osaomistaja Pertti Puikkonen palaa nelivuotislahjakkuuden rattaille

Terhi Piispa-Helisten

Kuuselan Wiltteriä ohjastaa Satakunta-ajon finaalissa osaomistaja Pertti Puikkonen.

Lauantaina Porissa ravattavan neljävuotiaiden suomenhevosten Satakunta-ajon sarjamääritys tuo oman mielenkiintoisen lisän ennakkospekulointeihin. Eniten ansainneet neljävuotiaat Kriterium-voittaja V.G. Voiton (i. Viesker) johdolla starttaavat 60 metrin takamatkalta.

40 metriä edempää kiihdyttää matkaan mikkeliläisen Hanna Rusasen valmentama, karsinnassaan viidenneksi sijoittunut Kuuselan Wiltteri (i. Viesker).

"Ori tuntui karsinnassa sitä ajaneen Henri Bollströmin mukaan vähän tasapaksulle. Olemme yrittäneet viikon aikana saada sitä vähän vetreämmäksi”, kertoo Rusanen.

Kuuselan Wiltteri omaa mukavan statistiikan. Yhdeksästä kilpailusta viisi on päättynyt kolmen joukkoon. Nelivuotiskausi ei ole sujunut kuitenkaan ennakko-odotusten mukaisesti.

"Viime talvena ehdin elätellä toiveita paremmasta nelivuotiskaudesta. Se tuntui sen verran hyvältä valmennuksessa. Kuvaan astuivat kuitenkin kasvukivut sekä lisäksi mahaongelmat hiekan syönnin muodossa”, huokaa Rusanen.

Nykyään tuholaistorjujana työskentelevä Hanna Rusanen on pitkän linjan raviammattilainen. Hän on työskennellyt Italiassa Jori Turjalla sekä pitkän ajanjakson Pertti Puikkosen palveluksessa.

"Muutin jokunen vuosi sitten takaisin Mikkeliin ja olen yrittänyt pitää raviurheilun harrastuksena."

Lauantaina Kuuselan Wiltterin ohjastuksesta vastaa karsintajuoksua lukuun ottamatta kaikki uran kilpaillut ohjastanut Pertti Puikkonen. Ohjastajavalinta on ollut selviö. Pertti Puikkonen on yksi neljävuotiaan omistavan kimppatallin Team Wikiliikkujien osakkaista.

"Ostimme oriin puolisentoista vuotta sitten. Meitä on kymmenisen osakasta omistajina. Minä kannan päävastuun hevosesta. Mukana on monta kokenutta hevosihmistä. Minun ollessani vähän aikaa sitten lomareissulla huolehtivat he hevosen valmentamisesta viikon ajan”, kiittelee Rusanen omistajakimpan hyvää yhteishenkeä.

Kuuselan Wiltteri majailee Pertti Puikkosen tilalla Mikkelin läheisyydessä. Puikkonen ei ole vielä siirtänyt hevosiaan Espoosta Mikkeliin.

"Asun tilalla, kunnes Pete muuttaa tänne. Mikäs täällä hevosia valmentaessa. Käytössä on vajaan kahden kilometrin metsälenkki ja hiittisuora. Kesällä pääsee hyvin uittamaan ja kahluuttamaan. Talvella on paljon lumipolanneteitä sekä järven jää hyvänä talvena”, listaa Rusanen valmennusolosuhteita.

Lauantaiseen starttiin hän lähtee kuitenkin maltillisin odotuksin.

”Ainahan nämä nuorten hevosten lähdöt ovat arvoituksellisia. Olisin tyytyväinen rahasijaan lauantaina. Varuste- ja kengityspuolelle emme tee muutoksia Poriin. Mikäli saamme valmennettua ensi talven säännöllisesti, pitäisi oriin kehittyä aika paljon viisivuotiskaudelle."

Satakunta-ajon jälkeen ajettava Varsakunkku-finaali ei kuulu Rusasen suojatin suunnitelmiin. Syy kisan väliin jättämiseen ei johdu hevosesta.

”Siitä oli aikanaan harmillisesti jäänyt ennakkomaksut maksamatta. Ehdimme ajaa kilpaa myöhemminkin."