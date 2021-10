Reima Kuislan ykköskaarti sairaslomalla

"Ori oli jo starttikunnossa, mutta on kuitenkin parempi laittaa hevonen kerralla kuntoon pidemmäksi aikaa."

Terhi Piispa-Helisten

Reima Kuislan Evaluatea laitetaan kilpailukuntoon pitkällä tähtäimellä.

Reima Kuislan kalustosta useampi ykköstykki on joutunut sairaslomalle viime aikoina. Ruotsissa Pekka Korvelta Oskar J Anderssonille vaihtanut Mandela Zon palasi Suomeen tällä viikolla. Nelivuotiaalta oriilta leikattiin eilen Teivon klinikalla irtopala.

"Irtopala oli tiedossa jo Korvella olon aikana. Nyt se alkoi kuitenkin vaivaamaan sen verran, että meidän piti leikata se. Vaikuttiko se jo myös viimeisimmässä Färjestadin startissa”, pohtii Reima Kuisla.

Mandela Zon (i. Maharajah) on tällä hetkellä Sari Orreveteläisen hoivissa Teivossa. Edessä on kolmen kuukauden kuntoutusjakso. Orreveteläisen luona Kuislan hevosista ovat myös Evaluate (i. Andover Hall) ja Turno di Azzurra (i. Love You).

"Evaluatelta leikattiin jännekanavat. Ori oli jo starttikunnossa, mutta on kuitenkin parempi laittaa hevonen kerralla kuntoon pidemmäksi aikaa."

Turno di Azzurra ehti käydä kääntymässä Iikka Nurmosella. Italiassa syntynyt ori ei kuitenkaan tuntunut täysin hyvälle valmennuksessa.

"Ei siitä Teivossa suurempaa löytynyt. Nyt ori ei onnu. Se arkoi kylläkin kavioitaan, olisiko se ollut vain syy. Annetaan sen olla vielä jonkun aikaa Teivossa, ja mietitään jatkoa myöhemmin."

Myös Iikka Nurmosella oleva Super Schissel (i. Uncle Peter) ei ole startannut pariin kuukauteen.

”Vaikka se sijoittukin toiseksi Vermossa, ei se ollut ihan parhaimmillaan. Hoidimme sen etupolvia, ja varoaikojen puitteissa tauosta tuli vähän pitempi."

Kuisla on aikeissa vähentää hevosmääräänsä. Ei välttämättä myyden, vaan vuokraamalla kilpailuoikeuden.

"Viimeiset kuukaudet ovat olleet aika heikkoja menestyksen suhteen. Minulla on liikaa hevosia, ja aion kohtapuolin laittaa ilmoituksen liisattavista hevosista. Moni kuntoutuksessa ollut on palautunut valmennukseen. Kymmenisen mielenkiintoista hevosta tulee tarjolle."