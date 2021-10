Kiireet pitävät Ala-Seppälän nuorena: Harrisburg työllistää ja kotimaan siitosorikuvioihinkin satsataan

Terhi Piispa-Helisten

Harva ihminen on vaikuttanut suomalaiseen lämminverijalostukseen yhtä paljon kuin Martti Ala-Seppälä. Vaikutus jatkuu: Ala-Seppälä satsaa edelleen oriiden pitoon ja on hankkinut uuden oriinkin, joskin jo valmiiksi Suomessa asuvan, ensi kaudeksi.

Ala-Seppälän vaikutus ei todellakaan rajoitu pelkästään kotimaahan. Lahtelainen on vaikuttanut painokkaasti myös Pohjois-Amerikan ja Ruotsin siitos- ja kilpahevoskuvioihin - toki monien muiden maidenkin. Emilie Cas El:n (Garland Lobell) myynti takaisin Pohjois-Amerikkaan ja toisaalta Express Riden (Super Bowl) myynti Ruotsiin esimerkiksi ovat lyöneet leimaa koko rodun jalostuksen kehitykselle.

Kotimaassa "Make" herättää suorinen mielipiteineen tunteita puolesta ja vastaan, tietenkin. Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan? Ala-Seppälä on yhtä kaikki pysynyt uskollisena kotipaikalleen Lahdelle ja toisaalta kotimaisellekin lämminverijalostukselle.

Ala-Seppälän, 62, toiminta jatkuu vähintään yhtä aktiivisena kaikilla rintamilla, kuin ennenkin. Matkustusrajoituksia lievennetään Amerikkaankin, ja parin viikon kuluttua edessä on matka perinteiseen Harrisburgin huutokauppaan. Ensi kauden kotimaisille siitosorimarkkinoille hän suuntaan hieman eri kortein - osin samoinkin - kuin aiemmin. Kaikessa hiljaisuudessa hän on myös hankkinut Suomen jalostusta silmälläpitäen uuden huipputamman USA:sta.

"Harrisburg on nyt työn alla kovasti, kyllä", myöntää Ala-Seppälä.

"Kävin juuri pitkän puhelun australialaislähtöisen valmentajan Noel Daleyn kanssa. Yhteistyö kanssaan on tiivistä. Valitsen periaatteessa kaikki ravurisukuiset ostokset hänen talliinsa tästä tulevastakin huutokaupasta. Toki yksilöt käydään läpi yhdessä. Puhuttiin juuri läpi, millaisia budjetteja on käytössä minkäkinlaiseen ostokseen. Muitakin toimeksiantoja on sinneHarrisburgiin, muttei vielä ihan hirveästi. Niitä tulee sitten vielä lisää luultavasti lähempänä h-hetkeä."

Pääseekö Harrisburgiin kahdeksas marraskuuta alkavaan huutokauppaan matkustamaan nyt vapaasti, kun pitkäänhän EU:sta Yhdysvaltoihin matkustaminenhan on ollut todella vaikeaa?

"Se aukeaa viime tingassa. Missaan ensimmäisen päivän, joka toisaalta sisältää kalleimmat varsat, mutta toisaalta paras hintalaatusuhde lienee juuri muilla päivillä - budjetista riippuen tietysti. Rajoitukset aukeavat sellaisella aikataululla. Mukavalta tuntuu myös nähdä kaikki vanhat tutut ja ystävät. Niitä on kertynyt, kun on tullut käytyä näissä isoissa huutokaupoissa Lexingtonissa ja Harrisburgissa säännöllisesti vuodesta -85. Putki katkesi tietysti pandemian takia viime vuonna."

"Suomessa on nyt tiettyä kysyntää esimerkiksi kantaville siitostammoille, ja Harrisburgissa on markkinaa niille. Ehkä paras tipsi on kuitenkin Harrisburgista muutaman päivän pästä alkava Ohion Speed Sale 16. päivä. Sieltä tekee vielä parempia löytöjä keskimäärin. Itse ostin samasta paikasta elokuun -21 huutokaupasta tyhjän siitostamman Ajuaman (Jailhouse Jesse), jonka emä Overtookthem (Overcomer) lienee jokseenkin Ohion paras siitostamma. Tyttären, aika hyvän tyttären, sai silti ostaa 8000 dollarilla."

Ajuama on mennyt 5/8 mailin radalla eli n. 1000 metrin mittaisella radalla ennätyksen 11,2 ja tienannut 366700 dollaria. Ensimmäinen varsa, nyt nelivuotias ruuna Pure Peter (Uncle Peter), on mennyt 12,5 niin ikään 1000 metrin radalla ja tienannut 48333 dollaria. Ajuama on syntynyt 2010 eli on nyt yksitoista.

"Se astutetaan Six Packilla (Muscle Mass) ja tuon sen sitten 98-prosenttisesti Suomeen. Sillä varauksella, ettei nuoremmista varsoista tule tässä välissä ihan huippuja. Siinä tapauksessa se pitäisi jättää Amerikkaan."

Sinulla oli tiedossa uusia kuvioita ensi kauden kotimaisillekin siitosmarkkinoille?

"Enemmän mennään entisillä oreilla, mutta uutena nimenä on Seven And Seven (Chapter Seven) 10,0 ja 257059 euroa, jonka ostamisesta olen sopinut Juhani Tammisen kanssa. Chapter Sevenin (Windsong's Legacy) poikia ei Euroopassa vain juurikaan ole siitoksessa, ja siksikin tämä on kiinnostava. Se on jo siirtynyt Stall Blombackelle Mikkeliin. Ori sai ihmeen vähän tammoja Mountain Tallilla, mutta Mikkelistä siirrot ympäri Suomeakin helpottuvat. Mikkeli sijaitsee aika optimaalisesti julkisen liikenteen verkossa."

"Jontte Boy (Love You), The Bosses Lindy (Conway Hall) ja Il Villaggio (Yankee Glide) jatkavat myös Mikkelissä. The Bosses Lindystä on hyviä uutisia. Sen terveys on nyt parempi kuin vuosiin - Kaisa Tupamäki-Kukkamo on saanut sen kuntoutettua hyvään malliin taas. Hyvävointisella oriilla pystyy astuttamaan enemmän kuin viime kausilla, joten se luo toiveikkuutta. Orihan on jo osoittanut olevansa periyttäjä. Neighsay Hanover (Muscles Yankee) menee Mountain Stablelle ja Citation Lindy (Cantab Hall) menee Viivi Piriselle Haapavedelle loppuikänsä kattavalla sopimuksella. Big Apple Delistä (Conway Hall) piti luopua, kuten on jo uutisoitukin."