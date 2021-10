Tauno Hyriäisen vauhtisunnuntai: "Hermes Bokolle sulhanen lennosta - onneksi hyvä finaalipaikka Laralle"

Ville Toivonen

Lara Boko on Tauno Hyriäisen elämän hevonen. Oaksin mahtavan voiton jälkeen paikka Breeders Crownin finaalissa oli yllättävän tiukalla, mutta odotukset finaaliin ovat silti hyvät. Oraviston Tallissa tapahtui myös muuta sunnuntaina!

Lara Boko oli jättisuosikki voittamaan välieränsä, mutta toisin kävi. Lara Boko (Djali Boko) kiri viimeiseltä sijalta loppusuoraa hyvin, ja sai finaalipaikan. Kuitenkin tamma painoi sisäänpäin, ja paras vauhti hukkui hieman siihen.

"Ohjastaja Mika Forss kommentoi, ettei enempiin ohituksiin nyt ollut saumaa, kun Lara Boko puski sisäänpäin loppusuoralla", Tauno Hyriäinen kertoo.

"Lara ei ehkä ollut ihan parhaimmillaan, mutta uskotaan että se saadaan taas aika hyväksi finaaliin parin viikon päästä. Ainakin siellä on sellainen mies (Timo Nurmos) taustalla, että usein näin on isoissa finaaleissa. Myös lähtöpaikka rata seitsemän tuntuu nyt hyvältä, noista välierän lähtökohdista jokseenkin parhaalta mahdolliselta. Ei tarvitse ehkä taas niin paljoa hakea selkiä vaan ajaa vain eteenpäin. Paikka johtavan rinnalla on sopinut - ehkä sopii siinä finaalissakin. Kävi miten kävi, tätä kautta ei saa hunoksi meidän osalta enää millään."

Lara Bokon seurue oli ajamassa autolauttaan paluumatkalla illalla, kun ostettiin vielä astutusoikeus Traveran internethuutokaupasta. Hyriäisten Oraviston Talli Oy omistaa myös Hermes Bokon (Ready Cash) 12,9ake, joka nykyään vaikuttaa siitostammana. Hermesin sulhaseksi valikoitui ori Greenshoe (Father Patrick) 210000 kruunun hintaisella astutusoikeudella ensi kaudeksi. Greenshoen varsamaksu oli 25000 dollaria kuluneella kaudella plus varausmaksu. Hinta saattaa noustakin, ja tietojen mukaan ori sai tammansa kantavaksi yli 90 prosentin varmuudella.

"Poikani Kristian Andersson ruopesi touhuamaan kotimatkalla, että siellä myydään juuri astutusoikeutta Hermes Bokon ensi kauden sulhaselle. Aikaa oli rajallisesti, ja siinä ajassa piti selittää minulle, mistä oriista oikein on kysymys ja vielä rekisteröityä tarjoajaksi. Siinä oli ehkä viisi minuuttia aikaa kaikkeen. Olihan siellä vielä toinenkin astutus samalle oriille, mutta me saimme 10000 kruunua halvemmalla. Hevosia on nyt enemmänkin, mutta koitetaan nyt kun kulkee ja minullakin on vielä aikaa, toivottavasti. Hermes Bokon vuosikas tamma Father Patrickistä (Cantab Hall) on Markku Niemisellä. Tänä vuonna syntyi orivarsa Campo Bahiasta (Muscle Hill) ja sitten on muun muassa Conrad Lugauerilla Laran pikkusisko Muireann Boko (Nuncio), josta Conni sanoi, että menee kuten hän haluaa, mutta tulee starttiin kolmevuotiaana. Hän ei näe etua kaksivuotisstarteissa."

