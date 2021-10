Suomalaiset ahkerina Ruotsin huutokaupoissa - Amerikassa asuva She Loves You nousi 820000 kruunuun

Antti Savolainen

She Loves You ottamassa haltuun St. Legerin vuonna 2011. Huipputamma meni pyhänä huippuhinnalla kaupaksi Ruotsin internethuutokaupassa.

Jääskeläinen huusi sunnuntain Stall Courantin privaattihuutokaupasta toiminimensä kautta ranskalaistamma Elba d'Amin (Ready Cash) 210000 kruunulla. Seitsemänvuotias kantaa Green Manalishista (Muscle Hill) ja varsamaksu 50000 kruunua kuului hintaan. Elba on voittanut viisi 17:stä kilpailustaan, mennyt 15,1 ja tienannut 271478 kruunua. Voittoja on sekä Ruotsista, jone se on rekisteröity ja Ranskasta, missä se on syntynyt. Tamma aloitti uransa kahdella Ruotsin voitolla. Ranskassa voittoja tuli enemmän, mutta myös laukkoja.

"Itsekin ollaan vielä vähän ihmeissään", myöntää Tomi Jääskeläinen.

"Ensin koitettiin samasta oriista kantavaa Primrose Kronosta, mutta kun se ei tärpännyt, niin jatkettiin tällä, ja jäihän se lopulta. Täytyy koittaa tehdä itse se oikein hyvä hevonen, kun ei sellaisia tahdo olla muuten markkinoilla. Ei se helppoa tietysti ole mitenkään päin, mutta koitetaan edes. Tamma tulee varmaankin mahdollisimman pian kotiin sieltä Ruotsista, ja katsotaan sitten, käytetäänkö ensi kauden ilmainen astutus Crizado Dela Nochelle (Muscles Massive) vai ei?"

Primrose Kronoskin tuli Suomeen, sillä Saharan Ravitallilta tuttu Petra Huhti huusi sen kimpassa Free Will Oy:n kanssa. Oraviston Tallin Tauno Hyriäinen ei pelkästään jännittänyt Lara Bokonsa (Djali Boko) Breeders Crownin finaalipaikkaa viikonloppuna, vaan huusi myös Greenshoen ensi vuoden astutusoikeuden 210000 kruunulla. Garde Hästar AB eli Erno Gardemeister oli tuttuun tapaan aktiivisena, sillä hän huusi mainitusta Crizado Dela Nochesta kantavan Equivalenzan (Scarlet Knight) 34000 kruunulla ja lauantain Traveralta oli jäänyt haaviin tyhjä siitostamma Magical Paige (Kadabra) 60000 kruunulla.

Kalleinta suomalaiseen raviurheiluun liittyvää oli viikonloppuna siis Courantin myymä takavuosien Suomen huipputamma She Loves You (Love You). Amerikassa asuva tamma maksoi 820000 kruunua kantavana Gimpanzeesta (Chapter Seven). Greenshoen 30000 dollarin varsamaksu kuului hintaan.

