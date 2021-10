Uransa lupaavasti aloittanut Silverado Wania talveksi Pohjois-Savoon osaomistajalle

Ville Toivonen

Aikansa huipputamma Phoenix Hornline teki Mika Lappalaiseen vaikutuksen, minkä vuoksi Silverado Waniasta tehtiin kaupat. Tässä kuvassa se kantoi vuonna 2020 syntynyttä varsaa Diamond Duosta. Tammalla oli Riina Rekilän tallilla myös tärkeä rooli pihattovarsojen ”asuntolanvalvojana”.

Riina Rekilän kasvattama Silverado Wania (i. Ken Warkentin) aloitti uransa lupaavasti. Ruotsissa syntynyt tamma voitti helmikuussa kolmevuotislähdön Solvallassa. Voiton jälkeen Phoenix Hornlinen tytär vaihtoi Sähkötoimisto Murtolan ja Veljekset Heiskasen omistukseen.

”Muistin emän hienot esitykset kaviourilta. Pääsimme sen ostosta sopimukseen Riinan kanssa. Aloitimme Margaretas Tidiga Unghästserie-lähdöstä, jossa ikävä kyllä tuli lähtölaukka”, kertoo omistajiin lukeutuva Mika Lappalainen.

Maaliskuisen startin jälkeen kuvaan astuivat pienet terveysmurheet. Tamma siirtyi Rekilälle Suomeen ja starttasikin muutaman kerran loppukesän ja alkusyksyn aikana.

”Elättelimme toiveita Ruotsin syksyn ikäluokkalähdöistä. Päädyttiin kuitenkin Riinan kanssa yhteisymmärryksessä ottamaan tamma kotiin Iisalmeen talveksi."

Silverado Wania saapuu lähipäivinä Mika Lappalaisen kotitalliin. Ruotsin haaveita ei ole kuitenkaan kuopattu.

”Saataisiin vaan kunnon talvi, niin ajetaan tammalla kunnon peruskuntotreeniä. Keväämmällä oli tarkoitus siirtää se takaisin Ruotsiin. Sille on kuitenkin tarjolla hyväpalkintoisia lähtöjä Ruotsissa syntyneenä. Pitkään lajissa mukana olleena tiedän lajin realiteetit. Tavoitteita pitää kuitenkin olla.”

Päivätyökseen Sähkötoimisto Murtola Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimiva Lappalainen on aktiivinen raviharrastaja.

”Aamuvirkkuna kello soi joka aamu puoli viideltä. Aloitan leipätyöt ajoissa. Yritän päästä kotiinpäin jo kolmen aikoihin. Sitten ajetaan hevosia.”

Mika Lappalaiselle raviharrastus on perhettä ja tuttavia yhdistävä tekijä.

”Vaimoni Paulan suuren panoksen lisäksi Eelis Murtolalla ja Minna Harmoisella on iso merkitys tämän koko sirkuksen pyörittämisessä."

Sähkötoimisto Murtola Oy on merkittävä työllistäjä Pohjois-Savossa ja Kainuussa.

”Työllistämme 50 henkeä, ja raviurheilu on mukavaa vastapainoa melko hektiselle työelämälle. Toki töitäkin on tehtävä, jos aikoo elättää hevoslauman kotona”, naurahtaa Mika Lappalainen.

Iisalmessa hevosiaan pitävällä Lappalaisella on ennestään neljä hevosta valmennuksessa. Viime vuoden voittoprosentti oli huima 80 ja tänäkin vuonna 25 prosenttia.

Tallin starttihevosista Procyon (i. Citation Lindy) on voittanut kymmenen uransa 24 startista. Nuorempi veli Sharp Dressed Man (i. Even Betted Odds) on ollut neljästi uransa seitsemästä kilpailusta kolmen joukossa.

”Starttihevoset ovat menneet mielestäni hyvin kotikasvateiksi. Niillä on ollut erinäisiä terveysmurheita, ja viime starteissa eivät juoksut ole luonnistuneet. Näiden lisäksi kotona on nuorempia hevosia sekä jokin siitostamma."

Hän antaa menestyksestä kiitosta myös Santtu Raitalalle, joka on antanut hevosista arvokasta palautetta niiden suoritusten perusteella.

"Olemme satsanneet paljon ajopaikkoihin. Jos emme saa mäkilenkin ja hiittisuoran avulla hevosia kuntoon, on mentävä peilin eteen.”

