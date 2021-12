Vilja Kivinen aloittaa oman valmennustallin pidon kotitilallaan – Sahara Playhard tallin uusin tulokas

Terhi Piispa-Helisten

Vilja Kivinen toivoo saavansa talliinsa sekä varsoja että varttuneempia kilpahevosia.

Iitin Kausalassa asuvan parikymppisen Vilja Kivisen elämässä puhaltavat muutoksen tuulet. Parin vuoden pesti Timo Korvenheimolla päättyi marraskuun loppuun. Ensi vuoden alkupuolella Viljan on tarkoitus aloittaa oman valmennustoiminnan pyörittäminen toden teolla.

"Rakennamme parhaillaan lisää karsinoita kotipaikallemme. Tavoitteena olisi saada 10–14 hevosta valmennukseen”, kertoo Vilja suunnitelmistaan.

Korvenheimolla Vilja työskenteli sekä kilpahevosten että varsojen kanssa. Omaan talliinsa Vilja ottaa mielellään sekä varsoja että vanhempia starttihevosia.

"Ensi syksylle on mahdollisesti suunnitelmissa rakentaa varsapihatto. Tässä on hyvät ajopaikat niin starttihevosten valmentamiseen kuin varsojen opettamiseen."

Hyvien valmennuspaikkojen lisäksi kotitila sijaitsee raviurheilun kannalta hyvällä paikalla. Lahti ja Kouvola ovat lähimmät raviradat.

"Eihän tästä ole myöskään pitkä matka Vermoon sekä muutamalle muullekaan maakuntaradalle."

Vilja sai tämän viikon alussa mielenkiintoisen hevosen valmennukseensa Korvenheimolta. Uransa avausvoiton maanantai-iltana Lappeenrannasta ottanut Sahara Playhard jäi kilpailumatkalta Kivisten talliin Viljan liisattua tamman omistajaporukalta Korvenheimon suosituksesta.

"Suunnitelmissa on ainakin ajaa Talvicupin finaali 11. joulukuuta Vermossa. Emmeköhän aja kilpaa läpi talven. Kylmänä vuodenaikana kilpaileminen vaikuttaa sopivan tammalle oikein hyvin. Ensi kesän ikäluokkalähtöjä on hyvä miettiä, kun olemme nähneet tamman kehityksen talven aikana."

Sahara Playhardin lisäksi Viljan ensimmäisiä valmennettavia on Sipisipi. Kahdensanvuotias tamma menestyi hyvin viisivuotiskaudellaan selviten muun muassa Villimiehen Tammakilvan finaaliin.

"Olen autellut tamman kanssa jo sen ollessa Simo Lindgrenillä. Katsotaan, josko paikanvaihdos piristäisi tammaa."

Vilja saa hyvää taustatukea vanhemmiltaan. Molemmat ovat apuna tallitöissä, ja äiti Virpi Kivinen kengittää sekä hieroo hevosia työkseen. Perhe pyörittää kotitilallaan maatilamatkailuun keskittynyttä Lomakivi Oy:tä. Hevoset ja ponit ovat keskeisessä roolissa perheen yritystoiminnassa.

"Olen ajanut aiemmin paljon ponilähtöjä poneillamme. Vaikka poniohjastajaurani on käytännössä ohi, tarjoamme lähiseudun nuorille mahdollisuuden kilpailla poneillamme. Tämän lisäksi käytämme poneja erilaisissa aktiviteeteissa lomavieraiden kanssa."

Poniravilähtöjen jälkeen Vilja on siirtynyt sujuvasti ravilähtöjen ohjastamiseen. Kahtena viimeisenä vuotena on ohjastajastatistiikkaan kertynyt yli 20 starttia vuosittain. Vilja oli tänä vuonna mukana Salamakypärissä.

"Mukavaa, että nuorille ohjastajille tarjotaan tällainen kilpailusarja. Saa hyvin lisärutiinia ohjastamiseen. Sekä valmentaminen että ohjastaminen kiinnostavat minua. Enköhän minä aja itsekin Sahara Playhardilla ainakin jokusen startin."

Elina Paavola

Vilja Kivinen on ajanut hevosilla 55 starttia, joista voittoja on kertynyt viisi. Ponilähtöjä on tilastoissa 171 ja niistä 17 voittoa.