Risto Airaksisella kova 10-aikainen vahvistus - ”Yhtä herkkä on kuin Rolls-Royce”

Terhi Piispa-Helisten

Risto Airaksinen on ajanut vähintäänkin yhden voiton vuodesta 1967 lähtien. Kunnioitettava 54 vuotta pitkä putki ei mennyt poikki tälläkään kaudella. Airaksinen on voittanut vuoden 13:sta ohjastamastaan kisastaan kolme. Joukossa on Joensuu-ajon täysosuma.

Hiljattain 72 vuotta täyttänyt Risto Airaksinen on saanut talliinsa mielenkiintoisen tulokkaan. Urallaan noin 58 000 euroa ansainnut ja 10,8-ennätyksen viilettänyt Royce Rolls (Varenne – French Rolls) on muuttanut Hämeenkoskelle. Ruuna avaa suomalaisen raviurheilun legendoihin kuuluvan Airaksisen väreistä jo keskiviikkona Vermossa.

”Royce Rolls on ollut tässä muutaman viikon. Kelit menivät treenien kannalta haastaviksi, ja on sama alkaa ajaa kilpaa. Pari kertaa on käyty radalla hiitillä, mutta rata oli aika kova. Eka kerralla ajettiin 18-vauhdilla maili läpi. Royce Rolls palautui hyvin, eikä se noissa vauhdeissa tuntunut epävarmalle. Ruotsissahan on tällä kaudella tullut laukkoja”, ”Pappa” Airaksinen pohtii.

”Ponnekkaasti ruuna menee. Kun Royce Rollsin kääntää oikeaan suuntaan, niin se ei suostu hiljaa edes ravaamaan. Yhtä herkkä on kuin Rolls-Royce, mutta startissa sen sitten tarkemmin näkee, minkälaisesta menijästä on kyse. Keskiviikkona ollaan paljon viisaampia.”

Airaksinen jatkaa, että hevonen on edelleen sen entisen valmentajan Björn Goopin omistuksessa. Hevosurheilu kertoi, että ruuna ostettiin Suomeen elokuun lopulla, mutta kauppa peruuntui myöhemmin.

”En tiedä tarkemmin taustoja. Ruuna on ihan terveen oloinen, ja eiväthän tämänikäiset ravurit tapaa enää olla sataprosenttisia. Urheilijoille tulee ajan myötä omia haasteitaan”, Airaksinen luonnehtii 6-vuotiasta Norjassa syntynyttä Royce Rollsia.

”Jatkosta ei ole Björnin kanssa puhuttu tarkemmin. Katsotaan, miten hevonen lähtee täällä menemään ja mietitään sitten lisää.”

Airaksinen valmentaa Royce Rollsin ohella Lara Lucaa, joka kuuluu 4-vuotiaiden tammojen eliittiin.

”Lisäksi tässä tontilla on Anything For You. Se on kuntoutuksessa, ja sen hyvinvoinnista vastaa Aaltosen Tiina, jonka tallissa olen vuokralla”, Airaksinen valaisee.

Royce Rolls on kilpaillut urallaan 28 kertaa, ja ruunan statistiikka kirjataan numeroin: 7-6-4. Royce Rollsin uran arvokkain ykkönen tuli lokakuussa 2020, kun ruuna vei nimiinsä Jägersrossa Klass I -karsinnan. Ennätyksensä 10,8aly Royce Rolls ravasi saman vuoden elokuussa voittaessaan Solvallassa.