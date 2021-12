Teuvo Nikulainen murskaa omat ennätyksensä – tallissa uusina niminä 15,5-vauhtia kaksivuotiaana kiitänyt italialainen ja tähtiaikainen suomenhevostamma

Rautalammilla treenaava Teuvo Nikulainen on ollut yksi ravivuoden 2021 suurista onnistujista.

Ville Toivonen

Teuvo Nikulainen on saanut treenattaviltaan tällä kaudella monta syytä hymyyn. Nuoremman polven valmentaja on rikkonut kirkkaasti omat ennätyslukemansa.

Pohjois-Savossa Rautalammilla talliaan pitävä Teuvo Nikulainen on siirtänyt tänä vuonna omat ennätyksensä tyystin uusille luvuille. 35-vuotiaan valmentaja-kengittäjän suojateille on tullut tällä kaudella jo 41 ykkössijaa sekä 30 himmeämpää mitalia. Tallin hevosten vuoden voittoprosentti on komea 27.

Mikä on menestyksen salaisuus?

”Mitähän tuohon ossais sannoo. Hyvät hevoset ja hyvät tallitytöt selittävät asiaa suurelta osin. Valmentajan osuus on pieni”, nauraa Teuvo Nikulainen.

”Homma on ruvenna toimimaan sujuvasti. Tuurit ovat olleet kohdillaan, ja hevoset ovat olleet aika terveinä koko vuoden.”

Yksi osatekijä ennätyskauden takana on ajankäytön painopisteen muuttaminen.

”Kun treenattavien määrä on lisääntynyt, olen vähän vähentänyt kengityksiä. Nyt kun on ollut enemmän starttihevosia, niin on myös käytetty enemmän aikaa treenaamiseen ja vähemmän muihin töihin”, Nikulainen kertoo.

Nikulaisen muonavahvuuteen ovat tuoreimpina niminä liittyneet 3-vuotias Clapton Treb ja 8-vuotias Villimissi.

Clapton Treb (Trixton – Ivory Roc 12,3) viiletti ennätyksensä 15,5aly kaksivuotiaana Italiassa. Ruuna muutti noin vuosi sitten Holger Ehlertin treenistä Leo Mönttiselle. Suomessa Clapton Treb on ravannut kilpaa kolmesti, mutta suurempaa menestystä ei ole vielä lohjennut. Clapton Trebin alku-uran tunnusluvut ovat: 6 0-1-1 ja 3 860 euroa.

”Viime viikolla hain ruunan. Olen just lähdössä Clapton Trebin kanssa ekalle lenkille. Sitten näkee tarkemmin sen, että minkälainen peli on kyseessä. Hyvin ruuna on kotiutunut ja savvoo oppina. Niin on ollut pakkokin, kun italiaa meistä ei puhu kukaan. Leksa antoi ruunalle jo kunnon kielikylvyt”, Nikulainen viittaa Suonenjoelta kotoisin olevaan Mönttiseen.

”Ostin ruunan Leksalta itselleni. Olen tuntenut Leksan pienestä pojasta lähtien, ja jospa tämä olisi paras hevonen, jonka olen häneltä hankkina. On sitä Leksan kanssa kauppoja hierottu. Hankala sanoa tarkkaa hevosmäärää, mutta lähempänä kymmenen sieltä on tullut minulle ja aikoinaan isäukolle.”

Susanna Karhulta Rautalammille puolitoista kuukautta sitten siirtynyt Villimissi on ravikuningas A.T. Ekon ja vuoden 2005 kuningatarkisan päätösmatkalla kakkoseksi kamppailleen Misssuomen jälkeläinen. Villimissi on viilettänyt täyden voltin 27,6-vauhdilla läpi. Uran 35 kisaa ovat tuoneet viisi voittoa ja viisi muuta totosijaa. Tamman ansiot ovat 14 730 euroa.

”Hyvänoloinen tamma, mutta kuukausi sitten meillä olivat hevoset kipeinä, ja niin oli tämäkin. Siitä tamma on toipunut, ja se ruppee tuntumaan asialliselle. Starttaaminen menee kuitenkin ensi vuoden puolelle”, Nikulainen näkee.

Tänään Teivossa Nikulaisen luotsattavista ovat tositoimissa jo vuoden kahdennettatoista täysosumaansa jahtaava Gognap ja Koivikon Kallen pikkusisko Koivikon Miisu.

”Gognapilla on kaikki normaalin hyvin. Miisulle kokeilaan tänään hokkibalanssia, ja se voi olla tammalle miinus. Haeskellaan Oulussa 18. joulukuuta ravattavaa kisaa varten tänään oikeaa kengitystä”, Nikulainen kommentoi.

Lue lisää: Hevosalan yrittäjä Teuvo Nikulainen korostaa tiimityön merkitystä - ”Näiden hevosten ympärillä on monta kättä”