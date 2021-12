Maailmanmatkaaja Mia Lammisella on treenissään kaksi uutta 13-aikaista nelivuotiasta - ”Mukava saada nuoria kilpahevosia talliin”

Satakunnan maakunnassa Noormarkussa valmentava Mia Lamminen on saanut treenilistoilleen nelivuotiaita vahvistuksia.

Antti Savolainen

Mia Lamminen mittaa Changemanin pulssin harjoitusajon jälkeen. Lammisen muonavahvuuteen on hiljattain muuttanut kaksi ruotsalaista ja yksi kotimainen nelivuotias.

13,3-aikainen Sanderson (Formula One – Dream in Euro) ja 13,4-ennätyksinen Orlandina (Orlando Vici – Gamm Svea) ovat muuttaneet Noormarkkuun Mia Lammisen valmennukseen. Sanderson vaikutti aiemmin Nina Pettersson-Perklénillä. Orlandina kilpaili puolestaan Petri Salmelan väreissä.

13 665 euroa ansainnut Orlandina on voittanut 22:sta kisastaan yhden ja saavuttanut lisäksi seitsemän muuta totosijaa.

”Ei tamma ole ehtinyt tässä hirmu kauan olemaan, maksimissaan pari kuukautta. Orlandinaa on pikkuisen hoideltu, ja se alkaa olla ok. Sitä se oli toki jo tullessaankin. Huomenna on tarkoitus käydä Porin harjoitusraveissa, jotta saadaan hevosesta vähän enemmän tietoa. Kotituntuman perusteella hokkikelit käyvät tammalle, ja sen luulisi pysyvän sarjoissaan kyllä muiden mukana”, Mia Lamminen miettii.

Sanderson aloitti Suomessa syyskuussa, mutta laukat ovat varjostaneet menoa. Ruuna keräsi noin kolmasosan 30 168 euron voittosummastaan kaksivuotiaiden ASVT:n huutokauppalähdön toisesta sijasta. Sanderson kilpaili silloin Per Nordströmin treenissä. Ruuna on startannut 22 kertaa. Voittoja on tilillä yksi ja kakkosia kolme kappaletta.

”Sanderson on ollut tässä vasta viikon verran. Ruuna tuli tänne Rekilän Riinan kautta, kun Ninan hevoset ovat olleet kipeinä, ja tämäkin oli räkäinen ja kurkku punoitti. Paussia tulee, ennen kuin Sandersonilla päästään ajamaan kilpaa. Lääkekuuri loppui vasta äsken. Ruuna on kotiutunut tänne moitteetta, ja se syö ja juo hyvin. Laukkoja on tullut, mutta syytä siihen en tiedä. Aletaan tutkia asiaa”, Lamminen lausuu.

”Mukava saada nuoria kilpahevosia talliin. Molemmilla on maltillinen määrä startteja, ja lähdetään rakentamaan hevosia eteenpäin.”

Aiemmin urallaan Ruotsissa, Ranskassa ja USA:ssa työskennellyt Lamminen siirtyi hevosineen hiljattain Porista Noormarkkuun Marjo Puumalan omistamaan talliin. Lamminen on tyytyväinen nykytilanteeseensa. Kolmas tovi sitten Noormarkkuun muuttanut nelivuotias on Ville Mäkelän valmennuksessa uransa avannut Brilliant Belus. Lammisen tallin tähti Mr Big Money palaa valmentajan mukaan treenitauolta tositoimiin alkuvuodesta.

”Tallin tilanne on ihan kiva. Treenattavia on sopivasti, joskin mielenkiintoisille uusille hevosille tehdään tilaa. Seitsemän hevosta on ajossa”, Lamminen laskee.

”Puumalan Marjon kanssa tehdään yhteistyötä, ja näin yhdelle ihmiselle mitoitetun hevosmäärän voi ylittää. Meillä molemmilla on omia treenattavia, mutta me hommaillaan paljon yhdessä, ja kuvio toimii. Ei tarvitse yksin tehdä kaikkea ja pääsee yhdessä ajelemaan. Treenipaikat ovat täällä hyvät. Tuossa 1,3 kilometrin mittaisella omalla mäkimaastoisella radalla treenataan.”

