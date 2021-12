"Ohjastajat ovat omaksuneet todella nopeasti uuden tyylin ajaa" – uudistuvat ajotapasäännöt otettu hyvin vastaan

Jenkkikärryt kielletään tasoitusajoissa vuoden alusta lähtien. Myös ravikilpailujen ulkopuolella tapahtuviin rikkomuksiin on helpompi puuttua.

Ville Toivonen

Ravikilpailusääntöihin tulee muutoksia vuodenvaihteessa. Kuvituskuva on maan pääradalta Vermosta.

Vuodenvaihde tuo tullessaan sääntöuudistuksia ravikilpailusääntöihin. Merkittävimmät sääntöuudistukset on tehty ajotaparikkeisiin, kuten jo aiemmin uutisoitiin.

Sääntötekstiä on muutettu seuraavanlaisesti: Ajovitsa on merkinantoväline. Ajovitsaa ja ohjia saa käyttää vain kevyeen merkinantoon muutamia yksittäisiä kertoja lähdön aikana siten, ettei käyttöön liity erityistä voimaa. Hevosen käskeminen on kiellettyä.

Loppuvuoden aikana ravikilpailujen tuomaristo on ohjeistanut ohjastajia uusista ajotapasäännöistä. Rangaistuksia ei ole vielä jaettu. Ohjastajia on kuitenkin informoitu, mikäli he olisivat saaneet rangaistuksia uusien sääntöjen puitteissa.

Suomen Hippoksen sääntövaliokunnan puheenjohtaja Ismo Kovanen kommentoi uusien ajotapasääntöjen vastaanottoa.

"Uudet voimaantulevat ajotapasäännöt on otettu mielestäni kentällä hyvin vastaan. Ohjastajat ovat omaksuneet todella nopeasti uuden tyylin ajaa. Periaatteessa uudet säännöt olisi voitu ottaa käyttöön jo joulukuussa”, kiittelee Kovanen ohjastajien nopeaa omaksumiskykyä.

Hän nostaa esiin yksityiskohdan, joka tulee helpottamaan ajotaparikkeiden tuomitsemista.

"Olemme laatineet erittäin yksityiskohtaiset taulukot eri rangaistusten rajoista. Tällöin tuomariston on helpompi radasta riippumatta antaa samansuuruisia rangaistuksia samoista rikkeistä."

Myös Ruotsissa otetaan samansuuntaiset ajotapauudistukset käyttöön vuodenvaihteessa. Kovanen kertoo ruotsalaisten ja suomalaisten tuomaristojen tuominneen samoja lähtöjä uusilla säännöillä. Lopputulos oli Kovasen mukaan ilahduttavan samankaltainen.

"Tämä antaa hyvän pohjan ensi vuodelle. Tärkeätä on, että tulkitsemme sääntöjä samalla tavoin."

Muista sääntöuudistuksista on hyvä nostaa esiin koelähtövaatimuksen poistuminen hylkäyksien takia. Aiemmin koelähdön joutui suorittamaan uudelleen, jos kolme peräkkäistä kilpailua oli päättynyt hylkäykseen. Tai viidestä viimeisimmästä kilpailusta tai koelähdöstä neljä oli päättynyt hylkäykseen tai keskeytykseen.

"Aiemmin sääntöä perusteltiin hevosen hyvinvoinnin näkökulmasta. Nykyään meillä on käytössä hyvinvointitarkastukset sekä eläinlääkäreillä on raportointivelvollisuus jokaisen ravikilpailun jälkeen. Nämä keinot palvelevat paremmin hevosen hyvinvoinnin seurantaa kuin koelähdön uudelleen suorittaminen."

Muita sääntömuutoksia ovat hevosen poisjäännin ja ohjastajan poisjäännin ilmoittamisen aikarajan poistuminen. Lisäksi jenkkikärryt kielletään tasoitusajoissa vuoden alusta lähtien.

"Ruotsissahan ei ole ollut aikarajaa poisjäännille. Toki poisjäännistä on ilmoitettava edelleen mahdollisimman ajoissa."

Yksi mielenkiintoinen lisäys tulee rangaistusmääräyksiin (59 §). Kilpailutuomariston lisäksi Suomen Hippos voi rangaista henkilöä, joka kuuluu ravikilpailusääntöjen piiriin. Rangaistukset kilpailuajan ulkopuolella tapahtuneista rikkomuksista määrää Suomen Hippoksen sääntövaliokunta tai hallitus toimivaltansa puitteissa.

Kovanen avaa mitä lisäyksellä on haluttu saada aikaiseksi.

"Yksi keskeisistä asioista mihin pyritään puuttumaan, on hevosten mahdollinen epäasiallinen käsittely harjoitusajossa. Tapahtui harjoitus raviradalla tai kotona on tällaisiin epäkohtiin tärkeää pystyä puuttumaan nopeasti."