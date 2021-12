Dusktodawn Boogie on Bazírella valmennuksessa: "Ei tule Suomeen ennen kuin saamme oikeutta"

Miika Lähdeniemi

Suomalaisen kolmevuotistähti Dusktodawn Boogien valmentaja on tällä hetkellä Jean-Michel Bazíre, Ranskan ykkösvalmentaja.

Danielsenin kolmevuotias huippu Dusktodawn Boogie ei kotimaassa päässyt joulukuussa kilpailemaan, koska heppa-järjestelmän kilpailutiedoissa ei Uudenmaan Upeimman kohdalla ollut lisätietoa ennakkomaksullisuudesta. Ketjureaktiona liian myöhäinen tieto valmennettaviensa (Dusktodawn Boogien lisäksi Speedy Norwegian) kilpailuoikeudettomuudesta Vermon kisassa aiheutti vielä sen, ettei Danielsen ehtinyt enää ilmoittamaan Solvallaankaan viime keskiviikon sopivaan sarjaan.

Danielsen kehitti uusia suunnitelmia pikavauhtia, ja nyt Dusktodawn Boogie (Lexus Font) asustaa toden totta Jean-Michel Bazíren valmennuksessa Grosboisissa Pariisin lähellä. Suunnitelmissa on mahdollinen startti Vincennesin talvimeetingissä - ehkä jo tänä vuonna! Mikään ei estänyt Danielseniä, sillä kuljetuksia ei ollut enää saatavilla ennen joulua, mutta mies vei hevosensa Pariisiin itse!

"Ihan nonstoppina sinne ajettiin", Danielsen kertoo.

"Siihen menee suurin piirtein 36 tuntia sivu. Minulla oli ajoapuna isäni Harry ja kaverini Gudmund Haugstad, Tallinnan norjalaisvalmentaja. Lauantai-iltana oltiin perillä ja tiistai-iltana takaisin kotona. Jouluksi piti ehtiä kotiin. Ei ollut mikään turistimatka vaan kovaa ajoa. Tamma reissaa hyvin ja se oli onneksi korvat pystyssä ja hyvässä voinnissa, kun saavuttiin."

Mikä on Dusktodawnin suunnitelma Pariisissa?

"Bazíre on nyt tamman valmentaja, ja se on hänen käsissään. Uudenvuoden aatonaattona torstaina viikon päästä on kansainvälinen kolmevuotislähtö, joka on ehkä mahdollinen. Kuitenkin valmentaja päättää, sitten katsotaan päästäänkö mukaan ja niin edespäin. Tänään oli ajettu vetoja ja meidät Grosboisissa vastaanottanut Veikko Haapakangas lähetteli ainakin peukkua ylöspäin, eli kai oli mennyt hyvin. Kuitenkin tamma on nyt Bazírella, eikä se Suomeen palaakaan ellei me saada jotain hyvitystä Vermon tapauksesta."

Eteneekö asia Vermon tai Hippoksen suunnalla jotenkin?

"Vermo ei katsonut olevansa sääntöjen mukaan korvausvelvollinen, vaikka minä ymmärrän sääntöjä niin, että järjestäjän virheestä maksetaan nelospalkinto. Asiassa periaate on minulle tärkeä, ei raha. Tein valituksen Hippokseen, ja sieltä vastattiin, että asiaa käsitellään jossain kokouksessa tammikuussa. Sen tarkempaa tietoa siitä, kuinka asiat etenevät, minulla ei ole."

Linkki Dusktodawn Boogien tietoihin Ranskan järjestelmässä.