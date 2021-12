”Kaikki muuttui Camrin myötä” - Hyvätapainen mutta kovaluontoinen Konnujen konkariori valmiina viimeiseen ponnistukseensa kaviourilla

Jorma Konnu ja Camri ovat erottamaton pari. "Camri on perheenjäsen, ei sitä myydä”, Konnu lausuu lempeästi oristaan.

Kuopion tapaninpäivän raveissa päättyy erään räjähtävällä rytminvaihtokyvyllä varustetun suomenhevosen kilpataival. Salamannopea Konnun perheen superjuoksija ja kaksinkertainen suurmestari Camri sinetöi 12 kautta kestäneen ja 160 kisaa käsittäneen uransa.

Matkan varrelle on mahtunut monta ikimuistoista onnistumista mutta myös notkelmia, ellei jopa suoranaisia rotkoja. Niistä Camri on kuitenkin kivunnut sinnikkäästi aina ylös ja uudestaan huipulle.

Ori on valittu kuninkuusmittelöön mukaan peräti yhdeksän kertaa. Kolmesti Camri on ollut kuninkuuskisan kokonaistuloksissa kolmas.

Cameronin poika laittaa kilpakenkänsä naulaan huipulla. Tällä kaudella ori vei nimiinsä Tähtisprintterin, ja Nordic Kingistä tuli pronssia. Lähtemättömästi mieliin syöpyi Camrin kesäkuinen 13-vauhtinen loppusyöksy Mikkelissä. Ikäori pursusi virtaa ja oli kuin lentoon lähdössä. Kuunaan ei suomenhevoselta ole nähty kirivaiheessa moisia kyytejä.

Mies Camrin takaa Jorma Konnu vastaa puheluun Putikon kylässä Savonlinnan Punkaharjulla sijaitsevalta kotitalliltaan. Hän on parhaillaan valmistelemassa silmäteräänsä Camria kohti orin uran viimeistä taistoa.

”Haikeat ovat tunnelmat. Tällainen kohtalo hevosella, joka on parhaissa voimissaan. Tämän vuoden näyttöjen perusteella uraa voisi mielellään vielä jatkaa, ja sikäli säännöissä on tarkastelun paikka. Sen pitäisi olla niin kuin ihmisillä on auton ajossa. Korttia saa käyttää, jos lupa tulee lääkärin kautta. Mutta eipä sen puoleen, onhan tässä Camrin kanssa paljon nähty ja reissattu. Ikää alkaa painaa kummallakin”, juttelee Jorma Konnu, 76.

Camri on Konnujen kotikasvatti. Jorma Konnu muistelee, että ori oli helppo varsa ja sen miellyttävä luonne teki askareista mutkattomia. Opetuksessa ei sattunut ylimääräisiä kommervenkkejä, mutta toisaalta lahjakkuuskaan ei ollut heti ilmeistä.

”En voi sanoa, että ravi tai vauhti olisi jäänyt silloin mieleen, eikä sitten kolmevuotiaana ajettu kilpoja. Nelivuotiskauden avauksessa laskin orilla liiat laukat, mutta sitten sen kesän koelähdössä Camri näytti kykynsä. Kun ori voitti jatkossa nuorten sarjoja, niin alkoi valjeta, että kyseessä on parempi menijä”, Konnu kehuu.

”Ikäkausilähdöissäkin koetettiin olla mukana, mutta jossain kohtaa olisi voinut ymmärtää löysätäkin. Leikkasin lehdestä talteen sellaisen mietelauseen, missä vanha pappa partaniekka sanoo, että kun jaksaa, niin ei vielä ymmärrä eikä osaa, mutta sitten kun ymmärtää ja osaa, niin ei enää jaksa.”

Camrin kunniakasta uraa läpikäydessä Konnu kohottaa päällimmäisenä esiin Kuopion vuoden 2013 kuninkuuskisan. Kyseessä oli orin ensimmäinen seppelejahti. Camri oli tuolloin 7-vuotias.

”Kun orivarsa syntyy, niin kaikilla suomenhevoskasvattajilla on se ajatus, että tässä on kuninkuuskisan hevonen. Kun sitten päästiin niihin piireihin mukaan ja vielä voitettiin ensimmäinen osakisa, niin se tuntui mahottoman hyvälle”, Konnu sanoo.

”Suurmestaruuksia arvostan seuraavaksi, olivat ne sellaisia näytöksiä orilta. Ja tämä kesä oli vielä piste i:n päälle. Se Tähtisprintterin voitto oli uskomaton saavutus 15-vuotiaalta.”

Kohokohtien vastapainoksi mieleen palautuvat myös varjopaikat.

”Mahtui siinä mukaan epätoivon hetkiäkin, kun hankkarivaivat tulivat. Eläinlääkärit haastoivat, että kyllä se orin ura saattaa nyt olla ohi. Mutta Camri se vuan aina nousoo takaisin”, Konnu ihmettelee.

Mikä sitten on Camrin salaisuus? Mistä ori ammentaa sisunsa selättää kaikki vastoinkäymiset ja kykynsä palata entistä ehompana takaisin?

”Mie en ossaa tarkalleen sannoo. Miun mielestä vaikka Camri on hyvätapainen, on se omalla tavallaan myös kovaluontoinen. Sitä siihen vaadittiinkin, että ori pystyi aina tulemaan takaisin. Ei se lepsulta olisi onnistunut. Se sattuu aika hyvin Camrin persoonan määritelmäksi, hyvätapainen mutta kovaluontoinen.”

Selvä seikka on se, että kun ravia tulee kuin vettä hanasta ja kyytiä löytyy lailla lämminverisen, niin ostajatkin osoittivat Camria kohtaan kiinnostuksensa. Konnu kertoo eräästä tapauksesta, joka sattui takavuosina Seinäjoella.

”Kari Lähdekorpi teki silloin niitä Talkkareita. Camri voitti 75-finaalin, ja me jäätiin yöksi vierastalliin. Kari tuli sinne tekemään juttua, ja hän kysyi, että myytkö Camrista osuuden? Saat pitää määräysvallan, 51 prosenttia siulle ja 49 miulle. Sanoin, että Camri on perheenjäsen, ei sitä myydä”, Konnu lausuu.

”Pakkasen Tuomas oli ajanut sen Seinäjoen voiton, ja hän kuuli Karin ostelusta. Tuomas sanoi, että eikö Karilla riittäneet rahat? Kyllähän Karilla rahaa varmasti on, mutta ei kellään ole sellaista summaa, että Camrin saisi. 60 000 euroa Kari tarjosi osuudesta. Niinhän sitä sanotaan, että monella on rahaa mutta harvalla on hyvä hevonen. Vielä harvemmalla on hyvä suomenhevonen.”

Camrin kanssa valmistaudutaan viimeiseen taistoon kuten mihin tahansa kisaan, mitä nyt ori saa alleen uudet kengät. Konnu sanoo olevansa tyytyväinen sijoitukseen puolivälin tienoilla. Vaikka kilpailu lähellä onkin, Camri pääsee nauttimaan myös joulun antimista. Konnu on varannut orilleen säkillisen porkkanoita pyhien ylimääräisiksi makupaloiksi.

Konnu pohtii, että kun Camrin osalta kaviourat jäävät taakse, ei tyhjyys valtaa valmentajan nuttua.

”Vaikka on haikeaa, niin toisaalta olo on vähän helpottunutkin. Kaikki ei enää ole niin tarkkaa, ja orilla saa ajella miten huvittaa. Kyllähän se elämä muuttuu, kun ravireissut jääp vähemmälle.”

Tallin kilpatoiminnan pitää käynnissä Camrin 11-vuotias pikkusisko Tutun Tiltu. 159 varsaa periyttänyt Camri jatkaa puolestaan siitosorin puhteitaan. Missä, se on Konnun mukaan vielä hämärän peitossa. Vaikka tallissa ei Camrin varsoja olekaan, Konnu pyrkii seuraamaan orinsa jälkeläisten kaikki edesottamukset radoilla.

Talvella Camrilla ajellaan rauhallisia lenkkejä, jotta orin peruskunto pysyy yllä. Camri on aina ollut kiitollinen valmennettava.

”Oria on hirveän helppo treenata. Nykyään olen ajellut ihan vaan kävelylenkkejä, jopa sellaisia puolentoista tunnin pituisia. Jos Camrilla ajaa vähänkin juoksua, niin ori innostuu siitä vimmatusti, ja siinä saa kuski pitää tosissaan kiinni, että pysytään tiellä”, Konnu nauraa.

Camrin merkitystä Konnulta kysyttäessä, puhelinlinjan toinen pää hiljenee hyväksi toviksi.

”Kyllä se on ihan sanoinkuvaamaton. Kolmekymmentä vuotta on meillä ollut ravihevosia. Joukkoon on sattunut monenlaista, ja muu perhe oli jo luovuttamassa. Sitten tuli Camri ja pelasti tilanteen. Kaikki muuttui Camrin myötä.”